Se viene la película sobre los papeles de Panamá

El cineasta estadounidense Steven Soderbergh prepara un filme sobre la masiva filtración de información conocida como los papeles de Panamá. Según aseguró el medio especializado Deadline, Soderbergh producirá esta película "con vistas", también, a dirigirla.



Del guión de esta cinta, que por el momento no tiene título, está previsto que se encargue Scott Z. Burns, habitual colaborador de Soderbergh y con quien ya trabajó en "The Informant!" (2009), "Contagion" (2011) y "Side Effects" (2013).



El texto de Burns se basará en el libro que está escribiendo el periodista Jake Bernstein.



A través de los llamados papeles de Panamá, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), con sede en Washington, filtró el pasado 3 de abril 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales y patrimonios.



Los papeles incluían información de más de 214.000 empresas "offshore" (extraterritoriales) en más de 200 países y a ellos tuvieron acceso varios medios de comunicación en todo el mundo.



El escándalo afectó a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado y de Gobierno o a sus familiares, así como a celebridades del mundo del espectáculo.



Soderbergh, que obtuvo el Óscar al mejor director por "Traffic" (2000), ha destacado a lo largo de su carrera por alternar películas muy comerciales y exitosas, como "Ocean"s Eleven" (2001), con cintas más arriesgadas y con el sello del cine de autor, como "Sex, Lies, and Videotape" (1989).



En la actualidad, el realizador dedica sus esfuerzos a la preproducción de "Logan Lucky", película en cuyo reparto aparecen Channing Tatum, Daniel Craig, Katherine Heigl, Adam Driver, Seth MacFarlane y Hilary Swank.