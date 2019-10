Gobierno ratifica cita con camioneros el 3 de junio

La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, sostuvo hoy lunes que el bloqueo iniciado por el transporte pesado, en algunas regiones, se debe a una falta de coordinación entre ellos, ya que el Gobierno acordó con la dirigencia nacional retomar las reuniones el 3 de junio.



"Hay un pronunciamiento de la dirigencia nacional y entiendo que sus canales internos son los que están fallando y no somos nosotros", manifestó la funcionaria a la Red Unitel.



Gobierno recuerda acuerdo firmado con el sector



Rios dijo que ayer salió públicamente el dirigente nacional de la Cámara de Transporte Pesado, Fidel Baptista, y confirmó que el lunes no habría ninguna medida de presión. En ese sentido manifestó que como Gobierno no se puede dirigir a los representantes departamentales cuando hay una posición de la dirigencia nacional.



"Yo no me puedo dirigir al representante de Santa Cruz o de Cochabamba si hay una dirigencia nacional que está suspendiendo las medidas de presión", apuntó.



Remarcó que se trata de una medida unilateral de una parte del sector y reiteró que la próxima reunión se realizará el 3 de junio.



Plataforma de demandas



El transporte pesado demanda la universalidad de las facturas en los descargos que presentan para compensar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y una modificación al Código Tributario.



En este contexto, la viceministra indicó que las demandas son atendidas en coordinación con el sector del transporte. También se trabajó un proyecto de ley conjuntamente que responde a las peticiones, aseveró.