El misterio de los Oscar, a punto de resolverse

Hollywood está en plena cuenta regresiva para descubrir quién será el gran ganador de los premios Óscar este domingo, a los que "El renacido" acude como favorito pero con la amenaza de que "Spotlight" o "La gran apuesta" le arrebaten el galardón más prestigioso.



El día amaneció algo nublado en Los Ángeles, aunque se espera que luzca el sol cuando las estrellas paseen por la alfombra roja más concurrida del año a partir de las 14:30 locales (18:30 HB).



El teatro Dolby se convirtió en un hervidero de periodistas y fans, que esperan con impaciencia el inicio de la gala a las 17:30 locales (21:30 HB).



El presentador de la ceremonia, Chris Rock, animó la mañana con un mensaje claro: "Prepárense". El humorista ha dado pistas en las redes sociales de que abordará el escándalo que azota la industria ante la ausencia de actores, actrices ni directores negros nominados por segundo año consecutivo.,

Más allá de la polémica, el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu podría ser uno de los grandes protagonistas de la velada, tal y como ocurrió el año pasado con "Birdman". Su drama "El renacido", una historia sobre venganza y supervivencia ambientada en el lejano Oeste, opta a 12 estatuillas, entre ellas Mejor película.



Hollywood da por hecha la victoria de Leonardo DiCaprio, que tras cuatro intentos fallidos conseguiría su primer Óscar por interpretar a Hugh Glass, un trampero que se hizo leyenda por sus hazañas.



La cinta puede consagrar además las carreras del propio Iñárritu y su director de fotografía, el mexicano Emmanuel Lubezki, si logran su segundo y tercer Óscar consecutivos respectivamente.,

"Spotlight" desembarca con la inyección de energía que le dio triunfar el sábado en los premios del cine independiente Spirit, además de contar con el favor de la crítica.



El film, que narra cómo el diario The Boston Globe destapó hace más de 15 años los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, compite por el premio grande y por los secundarios para Rachel McAdams y Mark Ruffalo.



Pero "La gran apuesta" promete dar la batalla, después de haberse llevado el galardón del sindicato de productores (PGA), clave en esta carrera de fondo.,

La cinta -coprotagonizada por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt- rememora en un tono tragicómico cómo un grupo de banqueros de Wall Street buscaron enriquecerse tras detectar que la economía mundial colapsaría en 2008.



"Puente de espías", "Brooklyn", "Mad Max: Fury Road", "The Martian" y "La habitación" también optan al Óscar a Mejor película.



Larson y Stallone, favoritos



Brie Larson, la nueva niña mimada de Hollywood, también tiene todos los números de convertirse en la Mejor actriz del año precisamente por "La habitación", con la que ha ganado el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y el Spirit. En ella da vida a una joven madre que intenta sobrevivir a un secuestro, durante el que tuvo a un niño tras ser violada.



Una de las ovaciones más largas de la noche puede estar dedicada a Sylvester Stallone, si se alza con el Óscar a Mejor actor secundario por encarnar de nuevo a Rocky Balboa en "Creed". El círculo se cerraría de forma mágica para el artista porque hace casi 40 años que fue nominado por primera -y última- vez gracias al personaje que le hizo famoso.



En la contienda femenina, la sueca Alicia Vikander y la británica Kate Winslet libran una dura pugna por sus papeles en "La chica danesa" y "Steve Jobs" respectivamente. "Inside Out" es, de su lado, la gran favorita en la categoría animada.



Colombia, ilusionada



Colombia quiere hacer historia y llevarse su primer Óscar a Mejor película de habla no inglesa por "El abrazo de la serpiente", un viaje al pasado para homenajear a las tribus de la Amazonía. Su director, Ciro Guerra, ha hecho una gran campaña para darse a conocer en Hollywood, pero ante él tiene a la húngara "El hijo de Saul", la gran favorita. Latinoamérica también estará representada por "Historia de un oso", un cortometraje animado del chileno Gabriel Osorio.



De España llega Paco Delgado, que busca su primer galardón por el vestuario de "La chica danesa", tras su nominación en 2013 por "Los Miserables".



Los maestros Ennio Morricone y John Williams intentarán llevarse el Óscar a Mejor música original, mientras que los cantantes Lady Gaga y Sam Smith harán lo mismo en el rubro de Mejor canción. Gane o no, la princesa del pop subirá al escenario de la mano del vicepresidente estadounidense Joe Biden para interpretar un tema con el que quiere impulsar una iniciativa contra las agresiones sexuales en los campus universitarios.