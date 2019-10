Ministro ve que el 'cártel' es ridículo y ataca a Pérez

"El Chavo del 8 parece pálido" ante la reacción del denominado "cártel de la mentira", según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. La autoridad ahora califica de "ridículo y una vergüenza" al grupo de medios de comunicación que a su juicio alentaron el escándalo por el caso Gabriela Zapata.



En entrevista con la televisora Abya Yala, el titular señaló que "son el hazme reír de la gente seria, de la gente sensata, que sabe que EL DEBER, Erbol, Página Siete y ANF han constituido la base fundamental sobre la cual a discurrido toda la campaña de difamación, primero contra el presidente (Evo Morales) y después contra el ministro de la Presidencia".



Quintana aseveró que "la actitud de algunos medios y periodistas tiene que ver con su estatura moral, tiras la pierda y ocultas la mano; el cojo le echa la culpa al empedrado" y señaló que "no tienen el coraje" para enfrentar su "irresponsabilidad" frente a lo que difundieron.



"Reproducen el espíritu de Fernando del Rincón, pero criollos, sin escrúpulo alguno (...) Bajo la máscara de periodistas independientes que están siendo víctimas del ataque del Gobierno a la libertad de expresión, bajo esa caricatura, tratan de encubrir esta campaña alevosa", acotó.



El ministro además acusó al padre Eduardo Pérez y a radio Fides de incurrir en un "chantaje". "A mí me invitó a su programa, "El hombre invisible", y entre el momento de publicidad, me propuso que el ministerio de la Presidencia le hiciera un contrato para comprarle encuestas que costaban a 50.000, 60.000 o 70.000 dólares unas encuestas, ese es el precio político que le ponía", declaró.



Agregó que "él me propuso firmar un convenio. Yo me hice al loco y la mandé a mi administradora y le dije, vaya, hable con el padre y en lugar de aceptar el convenio de 50.000 dólares para hacer encuestas, cómprele el servicio que compra cualquier usuario y la botó a carajazos".



"La decisión de Fides de atacar sistemáticamente al Gobierno nacional y al Ministro de la Presidencia tiene que ver con nuestro rechazo a su propuesta inmoral de comprarle un servicio de encuestas al padre Pérez", enfatizó Quintana.



El director de esa radioemisora, hace un mes, desafió al ministro a un debate en su programa "Café de la mañana". "Me gustaría que venga Quintana, charlaríamos de hombre a hombre. No creo que venga hecho el chullu, va a venir hecho el militar", dijo en esa oportunidad. Ahora, de acuerdo a la versión de su entorno, evalúa las acusaciones que hace el titular.