Sicario dice que recibió $us 5.000 por matar a Carvajal

Cinco sujetos participaron en el secuestro del empresario soyero Octavio Carvajal Canaza (53) el 1 de febrero de este año, entre ellos su padrino de boda civil, Reimundo García Pozo, considerado por la Policía como el autor intelectual del delito.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen aprehendió a dos sospechosos y dio por esclarecido el caso puesto que uno de ellos, Franklin Menacho Soliz, detalló los pormenores del hecho manifestando que él le dio el tiro de gracia en la cabeza después que el otro sicario, de apodo ‘Mono’, le disparara primero después de cobrar $us 200.000 por el rescate.

“A mí me dieron $us 5.000; con ese dinero pagué unas deudas y lo demás lo invertí en mi casita. El que me pagó fue don ‘Core’ (Reimundo García) en la Pampa de la Isla”, explicó Franklin Menacho, que relató a los investigadores cómo ocurrió todo y señaló la propiedad San Luis como el lugar del cautiverio y tumba de Carvajal, pues ahí supuestamente lo enterraron.

Búsqueda infructuosa

Gonzalo Medina, director de la Felcc y agentes del grupo DACI estuvieron el jueves y ayer buscando el cuerpo con la guía de Menacho, pero no se pudo dar con el punto donde lo sepultaron. “Recuerdo que de la orilla del arado entramos unos 400 metros y cavamos unos 40 centímetros para enterrarlo”, declaró el sicario.



El hombre contó con naturalidad que a las 10:30 del 1 de febrero secuestraron a Carvajal en Satélite Norte. Lo llevaron a la hacienda de Reimundo García, ubicada a 15 km de Rincón de Palometa y lo encerraron en una casita de dos ambientes, donde lo tuvieron dos días y luego lo internaron en el monte, a 1 km de la vivienda, limpiaron unos 10 metros a la redonda, armaron un camping, en el que mantuvieron al soyero durante 10 días mientras aparentemente se esperaba el dinero.

Menacho dijo que el 13 de marzo la familia pagó la plata y el 14, a las 9:30, mataron a Carvajal. Después llevaron su camioneta hasta cerca de Hardeman y la quemaron.



El jefe de la Felcc indicó que, además del padrino, resta por capturar a ‘Mono’, a Édgar Melgar Céspedes y a Máximo Rodríguez N. La autoridad sigue manteniendo que la viuda de Carvajal es parte del grupo plagiador; lo mismo piensan dos hijastros de la mujer.