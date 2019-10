La octava sesión de 'Game of Thrones' será la última

La cadena televisiva HBO confirmó hoy que la octava temporada de Game of Thrones será la última. El nuevo director de programación de HBO, Casey Bloys, confirmó lo que muchos fanáticos temían: a Game of Thrones solo le quedan dos temporadas.



Según consigna la revista Variety, Bloys respondió en una rueda de prensa en California que la serie terminará en su octava entrega. "Sí, creo que (responsables D.B. Weiss y David Benioff ) tienen un plan muy específico acerca del número de temporadas que ellos quieren hacer".



"Si pudiera hacer que hicieran más, serían 10, pero queremos que ellos tomen el liderazgo y puedan hacer la mejor versión del show", continuó.



Respecto a los rumores de que la octava entrega contempla solo seis episodios Bloys dijo que todavía no está decidido el número exacto de capítulos que tendrá la última temporada.



Acerca del posible "spin-off", el ejecutivo no confirmó ni negó que la misma pueda llevarse a cabo.



"No es algo a lo que me oponga, pero debe tener sentido", explicó. "No estoy seguro que los chicos puedan ordenar sus ideas cuando estamos a punto de iniciar una producción. Estamos abiertos; los chicos no están en contra pero no hay planes concretos por ahora".