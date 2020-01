Extrabajadores de Enatex retomarán sus protestas

Los extrabajadores de la Empresa Nacional Textil (Enatex) cerrada en mayo por el Gobierno, amenazaron nuevamente con reiniciar movilizaciones contra el Poder Ejecutivo porque no cumplió con los compromisos al sector.



René Ticona, dirigente de la Federación Departamental de Fabriles de La Paz, dijo que hasta ahora, el Gobierno incumplió con dar fuentes de trabajo a 250 trabajadores que están en estado de situación crítica sin tener casi ninguna respuesta.



"Para qué está abierto el diálogo si no se avanza nada. Si este martes hasta las 17:00, no hay respuesta, el miércoles iniciaremos una gran movilización en La Paz", advirtió Ticona.



Añadió que los 256 trabajadores cesados se concentrarán el miércoles a las 15:00 en la cervecería para iniciar su protesta.



También explicó que las ofertas del Gobierno de dotación de viviendas y créditos fueron rechazadas por ser imposibles de cumplir.



Sobre el crédito dijo que tiene como condición insertarlos solo en el área textil, pero ellos ven otros sectores más favorables para incursionar.



"Esos dos temas han sido rechazados porque no vamos a poder acceder", apuntó.