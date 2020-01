Una sátira de la burguesía gana el festival de Cannes

El jurado del Festival de Cannes, presidido por el español Pedro Almodóvar, otorgó este domingo contra todo pronóstico la Palma de Oro a "The Square", del sueco Ruben Östlund, una sátira de la clase acomodada occidental.

Era la primera vez que el director de "Fuerza mayor" competía por el máximo galardón y se impuso a cineastas consagrados también en liza como Michael Haneke, Todd Haynes y Sofia Coppola.

"The Square" es una crítica satírica de la burguesía, encarnada por el conservador de un museo de arte contemporáneo, que prepara una exposición ambiciosa, centrada en ensalzar los valores universales, a través de un simple cuadrado trazado en el suelo.

El actor danés Claes Bang interpreta al director del museo, divorciado, con dos hijas a las que ve de vez en cuando, y que lleva una vida ordenada, sin ser consciente de su falta de sentido.

Ello mientras en la ciudad en la que habita, la pobreza y las desigualdades saltan a la vista.

"Se trata de reflejar la hipocresía de nuestro modo de vida en Occidente. Nos creemos virtuosos, pagamos nuestros impuestos, pero hay cosas que no queremos ver", dijo Bang en Cannes tras la proyección de la película.

"The Square" es quizás la cinta que más risas arrancó durante las proyecciones de las 19 películas en competición, la mayoría de ellas explícitamente violentas o psicológicamente tensas.

Un año más, el jurado dio la sorpresa al premiar un filme que no figuraba entre los favoritos de la crítica. Esta había apostado por "120 pulsaciones por minuto", del francés Robin Campillo, y por "Loveless", del ruso Andrei Zvyagintsev.

Ambos tuvieron que conformarse con otros galardones. "120 pulsaciones por minuto" se llevó el Gran Premio. La cinta está protagonizada por el argentino Nahuel Pérez Biscayart, y muestra la lucha de una asociación francesa en los años 1990 contra la epidemia del sida.

"Me encantó esta película, no pudo gustarme más. Me emocionó desde el principio de todo hasta el final", dijo un emocionado Almodóvar, que también ha tratado la temática del sida y la homosexualidad en algunos de sus filmes, como "Todo sobre mi madre".

"Loveless" ganó el Premio del Jurado. Se trata de un drama sobre una pareja en fase de divorcio que no siente ningún apego por su hijo de 12 años, pero que deberá seguir junta para encontrarlo cuando este desaparece.

Joaquin Phoenix, fue el mejor actor por su papel de un atormentado veterano de guerra en "You Were Never Really Here"

En cambio, los premios de interpretación coincidieron con los pronósticos. El estadounidense Joaquin Phoenix, de 42 años, fue coronado mejor actor por su papel de un atormentado veterano de guerra en "You Were Never Really Here", de la británica Lynne Ramsay. Brutal con sus enemigos, tierno con su anciana madre, este personaje vive de rescatar a menores de las redes de prostitución.

En la categoría femenina, el premio se lo llevó la alemana Diane Kruger por su rol en "In the Fade", de Fatih Akin. En su primera actuación en su lengua materna, la estrella de Hollywood encarna a una madre de familia que busca vengarse de la muerte de su marido, de origen turco, y de su hijo, en un atentado cometido por neonazis.

También había sonado con fuerza el nombre de Nicole Kidman, protagonista de dos cintas en liza, "La seducción", de Sofia Coppola, y el filme de terror "The Killing of a Sacred Deer", del griego Yorgos Lanthimos. El jurado decidió otorgarle un premio especial con motivo del 70º aniversario del Festival.

Sofía Coppola se llevó el premio a la mejor dirección por La seducción

Coppola se llevó el premio a la mejor dirección, convirtiéndose en la primera mujer que se impone en esta categoría desde 1961. La cineasta le dedicó el triunfo a su padre, el legendario cineasta Francis Ford Coppola.