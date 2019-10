La renta por venta de gas cae en últimos dos años

La renta de Bolivia por la venta de gas natural a Brasil y Argentina se redujo a casi la mitad desde 2014, por la baja en el precio, un duro golpe para su economía por ser su principal fuente de ingresos, reveló este martes el gobierno.



El presidente Evo Morales señaló en su cuenta en Twitter que "en 2016 recibiremos $us 2.600 millones, pese a la rebaja del precio del petróleo", lo que se compara con los 5.489 millones de dólares de 2014 y 3.768 millones de dólares de 2015.



Los ingresos por el gas representaron para Bolivia en 2015 el 46% del total de sus exportaciones, según datos del instituto Boliviano del Comercio Exterior (IBCE).



Brasil y Argentina pagaron en 2014 entre $us 8 y 10 el millón de BTU (unidad térmica de medición), pero en 2016 unos 3 dólares; un precio que se calcula en función al del petróleo en los mercados internacionales.



Bolivia exporta en promedio 30 millones de metros cúbicos diarios (mmcd) de gas natural a Brasil y este año llegó a bombear a Argentina entre 10 mmcd y 18 mmcd al día.



El vicepresidente Álvaro García reconoció este martes que "fue una caída muy dura (...) nos ha golpeado muy duramente a los ingresos de YPFB (la estatal petrolera)", aunque afirmó que el precio del barril de petróleo comenzó a tener un mejor comportamiento, para orillar los $us 50.



"Los peores momentos ya han pasado", insistió la segunda autoridad de Bolivia y aseguró que, pese al descenso de ingresos, Bolivia no dejará de invertir en el rubro gasífero.



Reiteró que "desde 2015 hasta 2020 vamos a invertir $us 14 mil millones " para exploración, explotación, industrialización y transporte de gas".

En 2005 recibimos $600 MM de renta petrolera. En 2016 recibiremos $2.600 MM pese a la rebaja del precio del petróleo.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 de julio de 2016 n