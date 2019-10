Privados desafían a la crisis con inversiones millonarias

Planificar durante años un ingenio sucroalcoholero y ponerlo en operación, a sabiendas de las duras condiciones económicas del país. Volver a invertir en un megashopping cuando otros hablan de crisis. Apostar por un nuevo Multicenter. Construir la mayor cementera de la región e incursionar en una gigantesca aceitera a metros de la frontera con Brasil.



Es el escenario en el que viven algunos empresarios de Santa Cruz que van en contrarruta del resto y desafían a la crisis con inversiones millonarias.



Con el objetivo de mirar la otra cara de la moneda, de aquella en la que las quejas, la incertidumbre o el temor no tienen cabida, EL DEBER organizó una mesa redonda.



Seis empresarios de distintos sectores participaron para explicar por qué, a pesar de la crisis internacional por el derrumbe del precio del barril de petróleo y de la contracción de la economía China, consideran que es el momento ideal para distintos emprendimientos.



No tienen límite en su espíritu de invertir, invertir e invertir. Están convencidos de que lo mejor es cambiar la palabra crisis por bienestar e inversión.



Del encuentro participaron desde Puerto Suárez, vía telefónica, Jorge Arias, presidente de Nutrioil y de la Cainco; Cristóbal Roda, presidente del ingenio Aguaí y con inversiones en el sector inmobiliario en Urubó; Sergio Loma, gerente general del Ventura Mall; Alexander Capella, gerente general de Itacamba Cemento S.A.; Christoph Postey, gerente general de Multicenter, y Rolando Schrupp, empresario inmobiliario y expresidente de la Camára de la Construcción de Santa Cruz.



Todos tienen un común denominador y Roda lo resume: “Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos todo se convierte en rutina y en la crisis es donde aflora lo mejor de uno”.



Casta de ganadores

El primero en contar su experiencia y su visión optimista a pesar de la coyuntura actual, fue Jorge Arias Lazcano. Desde el complejo oleaginoso Nutrioil, donde se invirtieron $us 50 millones, se preguntó ¿cómo ser exitoso en un país que no lo es?



Lo primero que cuestionó fue que la competitividad se ve frenada por la falta de infraestructura, que hace que un empresario desde el punto del procesamiento al puerto de exportación transite 3.000 km. Brasil solo tiene una distancia de 820 km y en Argentina son 300. Con ese ejemplo, precisó que las exportaciones bolivianas deben correr desde atrás.

Pero a pesar de ello Arias está seguro de que estas dificultades son las que curten el carácter del empresariado cruceño, al que calificó como hombres de empuje y acción que en tiempos de crisis siempre ven oportunidades.



A su turno, Cristóbal Roda, un empresario que junto a 16 socios logró el financiamiento para la construcción del ingenio Aguaí, que requirió una inversión de $us 160 millones, señaló que el resultado de un proyecto no es logro de una sola persona, sino de un conjunto de hombres y mujeres.

Para Roda, Aguaí es uno de sus mayores logros. Su criterio es que se debe pensar en inversiones a largo plazo y que la crisis debe ser considerada un desafío y no un freno.



Ante los rumores que hablan de conflicto, que anuncian descalabros financieros, Roda recomendó no escucharlos, tener un carácter fuerte y optimista y ser visionarios.



Crear hábitos, modificar costumbres, no ser aburridos y ofrecer novedades y entretenimiento es el desafío que, de acuerdo con Sergio Loma, gerente general del Ventura Mall, deben realizar y ofrecer a sus potenciales clientes.



El grupo empresarial es responsable de la construcción del megashopping Ventura Mall, que precisó recursos por $us 50 millones y va por más.

Anunció otra inversión por un valor de $us 220 millones que se destinará para otro megacentro comercial en el 5º anillo de la doble vía a La Guardia.



Para Loma, lo medular es entender que todo se mueve en escenarios. “Si uno presta atención a los rumores, conjeturas o supuestos, corre el riesgo de paralizarse”, afirma.



En su criterio, negocios y crisis van de la mano y los ciclos económicos siempre, como en la vida, tienden a subir o a bajar, con pocos periodos de estabilidad. Señala que se necesita mantener la calma y promover una mirada responsable y positiva ante cualquier evento.



Para Rolando Schrupp no son una novedad las turbulencias que de periodo en periodo se dan en la economía. Subraya que el empresario está llamado a ser un agente del cambio, encargado de modificar la realidad para ofrecer algo mejor.



Schrupp se preocupa por el accionar político del Gobierno, que en algunos temas no ofrece transparencia, por lo que considera que la mejor alternativa es seguir trabajando para el país y hacer lo mejor que cada uno sabe.



Un brasileño y un alemán

En el país hay ejemplos de empresarios que ven a Bolivia como un mercado seguro, por lo que se atreven a invertir.

Este es el caso de la brasileña Itacamba Cementos S.A., que hace 18 años está en el país y que, según su gerente general, Alexander Capella, debido a la buena situación macroeconómica del país, realizaron una inversión de $us 220 millones en la planta cementera en la localidad de Yacuses, a 20 km de Puerto Suárez (Santa Cruz).



Capella indicó que esta obra tuvo una planificación a largo plazo. Es una industria que necesita de capital intensivo, que fue posible porque en el país hay un buen escenario para trabajar y generar empleo.

Otro extranjero adoptado por Santa Cruz es el alemán Christoph Postey, que considera que las mejores oportunidades aparecen en momentos de crisis. Ahí, según él, es cuando se debe planificar y trabajar para concretar distintos objetivos.



¿En Bolivia no se puede invertir? a esa pregunta el empresario sostuvo que, en el caso de Multicenter -que ya lleva 25 años en el país-, la mejor respuesta es que en diciembre inaugurará el más grande Multicenter de la cadena. Se invirtieron $us 10 millones.

Postey habla de tomar oportunidades y que Santa Cruz y Bolivia las ofrece para todos los sectores, por donde se mire