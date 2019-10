León expuesto a la cárcel por falta de un 'custodio'

El abogado Eduardo León está expuesto a ser remitido a la cárcel de San Pedro, de acuerdo a lo manifestado por uno de sus abogados, Boris Espinoza. La falta de un custodio para que acceda a su detención domiciliaria, fijada hace varios días por una juez de la ciudad de El Alto, complica su situación jurídica.



Hasta mañana se cumple el plazo de 72 horas fijado por el juzgado y en la jornada se conoció la negativa de la Dirección de Régimen Penitenciario y la Policía para otorgarle un efectivo para su vigilancia, por eso se considera otra opción, que su familia se haga cargo de pagar a tres custodios.



"Soy una persona con convicción, no me voy a caer y de frente les digo: lo que ellos (los del Gobierno) buscan es acabar no solamente ni libertad y con mi vida", aseveró el exabogado de Gabriela Zapata, que acudió a declarar por la otra denuncia que existe en su contra, sobre la supuesta falsedad de su libreta de servicio militar.



De acuerdo con la explicación de Espinoza, se puede cambiar la decisión que lo beneficia con detención domiciliaria, ante la falta de custodia y podría ser remitido al penal de La Paz. Sin embargo, los otros trámites, como el pago de la fianza y el arraigo, fueron concluidos.



León ratifica que es un "detenido político" y desafió esta jornada al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, y al Fiscal de Distrito de Las Paz, Edwin Blanco, a presentar sus libretas de servicio militar, asegurando que no falsificó el documento que lo habilita para ejercer como abogado.