Uribe convoca a un gran pacto nacional

El ex presidente colombiano Álvaro Uribe se declaró dispuesto a aportar a "un gran pacto nacional" después de que hoy se impusiera la opción del No que promovía junto con su partido, el Centro Democrático, en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.



"Queremos aportar a un gran pacto nacional, nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible", afirmó Uribe en una declaración leída ante periodistas y seguidores en su finca en Rionegro, municipio cercano a Medellín.



Uribe, senador del Centro Democrático, invitó a la reflexión a la comunidad internacional que apoyó el acuerdo con las FARC, y pidió que en el marco de un acuerdo nacional se escuchen las razones de su oposición a lo pactado.



"Sabemos que nuestros compatriotas del Sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos, pedimos lo mismo al Gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional", puntualizó.



"Corrijamos, la democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el Sí", agregó.



El exgobernante, que fue recibido entre aplausos por sus partidarios, aseguró que quienes votaron por el Sí o el No tienen "un elemento común: todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia".



"Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a las FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión", señaló.



Al dirigirse a las FARC, indicó que "contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, debidamente protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad".



Uribe pidió que se garantice la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal de calidad.



"Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito, política social sin poner en riesgo la empresa honorable", agregó.



El exjefe de Estado advirtió de que "la economía del país está en dificultades que podrían agravarse con los acuerdos y llegar al punto de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la FARC".



Igualmente pidió al Gobierno y al Congreso "decisiones de severa austeridad y promoción efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social".



Uribe se dirigió, además, a los jóvenes e indicó que comprende "su ilusión de paz", y señaló que espera que esta "sea motivo de reflexión para construirla en la solidez de la libertad"