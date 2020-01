Descubren piezas valiosas de cerámica en Los Sotos

“Estaba cavando durante la noche y me di cuenta de que había topado con algo duro, parecía un cuenco…. Con mis manos cavé un poco más y encontré una ollita y luego otra”, comenta Vicente Waija, vecino de Los Sotos, a 15 km de Roboré, donde encontró estas piezas e informó a las autoridades del lugar y del Gobierno Municipal de Roboré, que al no contar con personal especializado solicitaron ayuda a la Gobernación.



El arqueólogo Danilo Drakic, su equipo técnico y autoridades de Roboré visitaron la comunidad y han quedado sorprendidos por la belleza y calidad de las piezas.

“Sin duda alguna, este lugar era una aldea hace muchos años, el pueblo chiquitano ha estado ocupando este mismo territorio y es sorprendente que la comunidad continúe aquí”, señaló Drakic durante su visita.



Hallazgos

En la escuela de Los Sotos, en 2015, los estudiantes casualmente encontraron tres cuencos medianos que inmediatamente custodiaron y hasta la fecha los guardan en la dirección de la unidad educativa.

Durante la visita de Drakic, los lugareños contaron muchas historias de estos hallazgos desde hace muchos años, señalan que no solo han encontrado piezas de cerámica, sino también cuerpos enteros y algunos utensilios de piedra. Incluso se recorrió un patio donde, sin mucha excavación, se encuentran restos de cerámica.



La comuna de Roboré busca apoyo para la exploración, estudio y protección del patrimonio encontrado en Los Sotos.

“Somos un municipio con pocos recursos económicos, hemos sufrido recortes importantes del presupuesto, pero somos conscientes de que tenemos responsabilidades con el patrimonio cultural, es por ello que hemos solicitado el apoyo de la Gobernación para una primera exploración en Los Sotos, y para la elaboración de un proyecto de exploración y protección de este patrimonio”, dijo el alcalde Iván Quezada.



Roboré es uno de los municipios con mayor crecimiento turístico por sus bondades naturales, paisajísticas y culturales, a las que se podría sumar este descubrimiento.



Al confirmarse los hallazgos, la Alcaldía pidió a Drakic una jornada de sensibilización a la para hacer conocer el valor de las reliquias que se vienen encontrando /Vanesa Suárez