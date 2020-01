Existe una buena relación familiar entre Angelina y Brad Pitt

A pesar de la dura relación y la ruptura entre esta pareja Hollwoodense, parece que los asuntos familiares están por encima de los problemas. La familia estuvo reunida en Camboya, tanto Angelina Jolie, sus seis hijos y Brad Pitt.

Mientras la actriz y ahora directora de cine, estaba en sus grabaciones de su nueva producción "First They Killed My Father", en español Primero mataron a mi padre, Pitt tiene permitido visitarlos y pasar tiempo con ellos sin ningún inconveniente.

Luego de que la custodia de Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne, quedara en manos de Angelina, no se había visto un acercamiento entre la pareja, sin embargo, los habitantes de Camboya pudieron ver a la familia junta un par de veces, según el portal The Huffingtonp Post.

"Seis meses después del divorcio, Brad está pasando más tiempo con sus hijos. Está haciéndolo muy bien, está centrado en tener una vida saludable. Está en un punto muy bueno", aseguró E! News, quienes lanzaron la noticia a los medios.