Otra vez el cielo cruceño está cubierto por el humo

Los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, han traído el humo proveniente de las quemas que se registran en las provincias contaminando el cielo cruceño y ocasionando resolana pues no se ve directamente la luz del sol.



Según los registros del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la Gobernación, no cesan de quemar en Cabezas, Concepción, Cuatro Cañadas, Charagua, Pailón, San Antonio de Lomerío, San Ignacio, San José, San Miguel y Santa Rosa del Sara. Hasta las 10:00 de hoy se registraban 64 focos de quemas.



Asimismo, hay nuevos focos de quemas en Buenavista, Ascensión, El Puente, San Javier, San Julián, Vallegrande y Yapacaní.



De acuerdo con el Satif, el día con más quemas en septiembre fue el sábado 10, con 474 focos; le siguió el domingo 11, con 346 focos. El jueves 8 se reportaron 286 focos de quemas.



La provincia que está quemando más en lo que va de septiembre es Chiquitos, con 22 focos; en segundo lugar está Velasco, con 17; Ñuflo de Chávez, con 9; Guarayos, con 8; Ichilo, con 3; y en sexto lugar empatan Cordillera y Andrés Ibáñez, con dos cada una.



Pero, las áreas protegidas tampoco se salvan del fuego. El Satif ha detectado tres incendios en los humedales del norte del departamento, dos en el Parque Nacional Amboró y dos en la laguna Concepción.



Pese a la humareda que agobia a los vecinos, 2016 no ha sido el año en que más se quemó, el récord lo tiene 2010, cuando se anotaron 32.838 focos, siendo agosto el mes con mayor registro de incendios provocados, con 11.824.



En 2011 hubo 19.863 quemas, siendo septiembre el mes con más focos, 6.841: y en lo que va de este año ya se reportaron 19.379 incendios, ocupando el tercer lugar en lo que va de la década.

La ciudad con sus problemas de contaminación debido a los chaqueos que se hace en el campo