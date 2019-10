Rastro de Belaunde llegó hasta el norte de La Paz

Martín Belaunde Lossio fugó el domingo en la madrugada de un domicilio en la ciudad de La Paz y su rastro llegó hasta el norte de ese departamento, más específicamente a la población de Caranavi, según reveló hoy el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz.



“Los indicios revelan que ellos no salen ni siquiera a las tres de la mañana sino antes, mucho antes, lo cual va a agravar la situación de estos policías (...) A las doce de la noche Belaunde ya se encontraba en Cotapata y a las tres de la mañana en Caranavi”, explicó la exautoridad en entrevista con la Red Uno.



Sostuvo que “la vigilancia del perímetro externo de la vivienda se relaja” y reiteró que por cuatro horas los custodios de la casa ocultaron la información sobre la fuga del exasesor de Ollanta Humala, aspecto que perjudicó la persecución. Dijo creer que continúa en el país.



Las declaraciones del exministro tienen lugar después de las afirmaciones del prófugo desde la clandestinidad, que aseguró en la víspera a un medio de su país que el Gobierno boliviano contrató sicarios para detenerlo.



"A mi me han secuestrado. Yo no me escapé porque no tenía necesidad de escapar (...) Ahora estoy actualmente escondido, protegido, o intentando estarlo, porque no solamente me está buscando la policía, sino sé que este gobierno boliviano ha contratado sicarios para capturarme”, denunció en la entrevista.



El nuevo ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que continúan las tareas para hallar al ciudadano peruano, pero no quiso afirmar si ser mantiene en el país o ya cruzó las fronteras. El despliegue es en varios departamentos.



"Se están multiplicando los operativos en distintos puntos del territorio nacional y que vamos a reforzar la coordinación con autoridades del Perú y de Brasil en las próximas horas", aseguró en contacto con medios de comunicación.