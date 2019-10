Chile reclama por la visita del Canciller de Bolivia

La visita que efectuará el Canciller de Bolivia, David Choquehuanca, a Chile ocasionó el reclamo por parte del subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, que reaccionó molesto ante la falta de información sobre el arribo.



"Nosotros tenemos métodos diplomáticos distintos, si el ministro (Heraldo) Muñoz viajara a Bolivia tenga cuidado que informaríamos a las autoridades bolivianas de esa visita", declaró la autoridad en contacto con medios en el vecino país.



El viaje de la autoridad boliviana, que tiene carácter no oficial, se dará el próximo viernes y servirá para que participe de una charla magistral en la Universidad de Santiago sobre el "vivir bien" y sostendrá además un encuentro con organizaciones indígenas.



"No hubo comunicación oficial, nos enteramos, y a través de nuestro consulado evidentemente le hicimos saber que es importante que las autoridades nacionales sepan de la visita de una alta autoridad como es el caso del vicepresidente", agregó Riveros.



El subsecretario manifestó su incomodidad por el hecho que se enteraran de la visita de Álvaro García Linera por vías informales, hace algunos meses. Más allá de los temas de protocolo, desde el Gobierno recordaron que hay temas de seguridad que debieran activarse ante la visita de altas autoridades.



Se trata de la tercera visita de Choquehuanca a territorio chileno, que en 2010 viajó a ese país para un encuentro con el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, y años después acompañó a Evo Morales para la posesión de Michelle Bachelet.