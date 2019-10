Se restablece el recojo de basura tras acuerdo entre trabajadores y Vega-Solvi

La noche de este martes se puso fin al paro de los trabajadores de la empresa Vega-Solvi y de inmediato se restableció el recojo de basura en toda la ciudad, luego de llegar a un acuerdo en el que estuvieron como mediadores la Dirección Departamental de Trabajo, autoridades de la ciudad de Santa Cruz y la Central Obrera Regional.



Santos Reyes, dirigente del sindicato de trabajadores de la empresa, informó a EL DEBER que "un 90% del pliego de peticiones" fue respondido positivamente por lo que determinaron suspender la medida.



En el caso de la prima no se precisó aún cómo se pagaría el beneficio y en qué condiciones, aunque existe la alternativa de que no se cancele como tal, sino como otra forma de compensación económica a los trabajadores.



Angélica Sosa, concejala electa del Municipio de Santa Cruz, fue parte de las negociaciones y aseguró que se logró un acuerdo favorable para toda la ciudad porque se restablece el recojo de la basura.



"La empresa accedió a algún tipo de recompensa (económica) porque hay que cumplir la ley y dentro del petitorio: casilleros, baños, buenas condiciones de trato", explicó Sosa a medios de comunicación.



El martes al medio día, la alcaldesa de Santa Cruz, Desirée Bravo, había advertido que Vega-Solvi podía ser sancionada si no remediaba el conflicto con sus trabajadores que provocó la suspensión del recojo de la basura en la capital cruceña.