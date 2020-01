Hoy se celebra el Día de la batalla de almohada

Decenas de personas han participado hoy en la "Plaza de las Flores" de Zagreb en una batalla de almohadas con la premisa de soltar la tensión, liberarse del estrés y para reivindicar un sueño saludable, dentro del Día Internacional de la Batalla de almohadas que se celebra en todo el mundo.



La lucha de almohadas croata ha estado impulsada por las hermanas Ana y Lucija Zaninovic, respectivamente campeonas del Mundo y de Europa en taekwondo, y aunque comenzó con pocos participantes fue ganando en adeptos poco a poco.



El uso mayoritario de almohadas modernas como arma provocó que en la batalla volaran más trocitos de espuma que plumas, Una empresa de productos de dormitorio ofreció regalar una almohada a todos los participantes, lo que ayudó a que se sumarán más luchadores.



Además de promover sus almohadas, la compañía quiso destacar que cambiar de almohada cada dos años es importante para lograr un buen descanso y un sueño saludable.



Reglas de la lucha



?La lucha tiene sus reglas: no se puede golpear a nadie con algo que no sea la almohada y tampoco vale atacar a nadie que no tenga una almohada con la que defenderse.

?