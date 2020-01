Young Kim: “En abril se inicia venta mundial del S-8 en EEUU y en China”

Young Kim usa traje y zapatos de color negro impecables, sin corbata. Está sentado en uno de los sillones de cuero rojo del lobby del hotel Marriot Marquis, situado en la avenida Broadway, en Nueva York.

Cuando habla del reciente lanzamiento mundial del smartphone Galaxy S-8, realizado el 29 de marzo, se apasiona y lo dibuja en el aire, acaricia su pantalla y sus bordes con la yema de sus dedos y lo describe con lujo de detalles como si lo tuviera entre sus manos.

Ya desea probar las bondades de la pantalla y del reconocimiento facial. Para que eso suceda, no pasará mucho tiempo.

Él, al igual que todos los ejecutivos de Samsung, sabe que le darán un cero kilómetros en los próximos días. Cuando llegue ese momento le tendrá que decir adiós a su amigo inseparable, Galaxy S-7 edge.

Kim se considera un coreano enamorado de la cultura boliviana, aunque le afecte la altura, y reconoce que su sentido del gusto cayó rendido ante el sabor del mondongo.



¿Qué representa el Galaxy S-8 para usted?

El lanzamiento es muy importante. Todos los años lanzamos un celular de alta gama al mercado y en este caso hemos querido proporcionar a nuestros clientes algo más que un dispositivo con novedades e innovaciones y que afecte todo nuestro ecosistema.



¿Cuánto tiempo les llevó desarrollar esta tecnología de innovación?

Tenemos más de 10.000 profesionales que trabajan continuamente en temas de innovación. Hay algunas características que se vienen trabajando hace dos y tres años como por ejemplo Bixby que recién se logró adaptar al Galaxy S-8. Somos pioneros en muchas tecnologías. En este caso del Galaxy S-8, específicamente la pantalla es muy innovadora y seguiremos con este proceso de desarrollo en los años que vienen para ir añadiendo más tecnología y mejores características a los dispositivos.

¿Es 100% coreano o es una combinación con otras tecnologías de otros países?

El 50% de los componentes del Galaxy S-8 son fabricados y propios de Samsung. Sí, hay muchas colaboraciones con empresas. Bixby por ejemplo, ha sido desarrollado internamente, pero últimamente con colaboraciones de algunas empresas. Recién con el desarrollo de inteligencia artificial, se ha podido llevar el servicio a los celulares. Este tipo de colaboración tanto con Estados Unidos como con Europa es un desarrollo continuo para la empresa.



La pantalla y el procesador del nuevo smartphone sorprendieron …

En el tema de la pantalla, somos líderes en el mercado y tenemos la mejor resolución. Con relación al CPU y al procesador, es el más rápido.



Es un 10% más rápido que el Samsung S-7 y somos líderes en el mercado en este tipo de tecnología. La tecnología del procesador ha sido desarrollada por Samsung.



¿Cuántas unidades de celulares pondrán a la venta?

En toda la historia de los celulares S, desde el S-1 hasta el S-8, los que mejor se han vendido son los celulares Samsung S-3 y S-4 alcanzando 60 millones de unidades en todo el mundo. De ahí le siguen los S-6 y S-7 con un volumen de ventas de 40 millones de dispositivos. Con el Galaxy S-8, la proyección es generar más de 50 o 60 millones de unidades.



Pero ¿cuál será el stock desde el día uno?

El lanzamiento mundial a la venta será el 21 de abril, específicamente en los mercados de Estados Unidos y China.



Posteriormente, a mediados de mayo, se hará el lanzamiento en toda Latinoamérica, incluyendo Bolivia. En este momento, no tenemos la cantidad exacta que va a estar puesta a disposición de los clientes ni mundialmente ni localmente.



¿Por qué cree que el usuario debe cambiar su actual celular por el Galaxy S-8?

En el tema de hardware de celulares es más difícil hacer innovaciones por las limitaciones obvias.

En cambio, lo que hace el S-8 es proporcionar dentro el mismo tamaño de aparato otro tipo de experiencia. Ya no se tiene las limitaciones de los bordes. La gente en general trata de quedarse un poco más de tiempo con sus celulares pero hará el cambio al S-8 justamente porque estamos ofreciendo tecnología diferenciada y otro tipo de experiencia.



¿En cuántos colores estará disponible?

En cinco colores a escala mundial. Inicialmente en Bolivia vamos a traer tres colores que son el negro, el gris y el dorado. Obviamente en función a la demanda, sí se incorporarán para el portafolio de Bolivia que son los colores azul y plateado.



¿Cuál va a ser el precio en Bolivia y en el mundo?

El tema del precio, no lo vamos a divulgar todavía. Recién en unas cuantas semanas. Sí se puede establecer que va a ser un poco mayor al Galaxy S-7 y va a ser muy competitivo.



¿A cuánto está el S-7?

El precio del S-7 no es el mismo que cuando se hizo el lanzamiento. Cuando se lanzó estaba entre $us 700 y 800.



¿Sobre esa base el S-8 costará $us 100 más?

(Risas) La diferencia de precio entre el Galaxy S-8 y el S-8 Plus va a ser más o menos $us 100. La diferencia de precio entre el S-7 y el S-8 es mayor, pero no se define exactamente la cantidad