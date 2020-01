Exgerente de LaMia deja la cárcel y el caso sigue sin presos

A más de siete meses del accidente del vuelo 2933 de LaMia, que se cayó en Colombia el 28 de noviembre de 2016 causando la muerte de 71 personas, los dos procesos que se abrieron en el país para identificar a los responsables de la irregular salida de una nave que no tenía el suficiente combustible para llegar a su destino no cuentan con ninguna persona detenida y solo hay una voluminosa cantidad de documentos y dos órdenes de aprehensión que aún no han podido ser ejecutadas.

El proceso que se ventila en La Paz, donde se buscan culpables para los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado, actualmente solo tiene un investigado, que el viernes consiguió dejar el penal de San Pedro luego de casi siete meses de estar preso.

Gustavo Vargas Villegas, exfuncionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y sindicado de favorecer a la aerolínea LaMia para que tenga su permiso de operaciones en el país, es el hombre que aguarda el inicio de su juicio en libertad.

Según su abogado, Milton Andrade, no hay elementos suficientes para enjuiciar a su defendido y menos para encontrar en él algún grado de culpabilidad por el trabajo que desarrolló en la DGAC.

En el caso que se ventila en los juzgados de Santa Cruz, ayer se ordenó el cese de la detención preventiva del general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Gustavo Vargas Gamboa, padre del procesado en La Paz, que fue encarcelado un día después de que él recibiera la misma medida preventiva en el penal de Palmasola.

Rápida y contundente

Vargas Gamboa llegó ayer por la mañana hasta el juzgado que está detrás del centro médico de la Ucebol, en una silla de ruedas de la clínica Incor, donde está siendo atendido debido a su delicado estado de salud. El expiloto del presidente Evo Morales y militar que logró el grado máximo de su institución, sentado frente a sus acusadores mostró un semblante cansado y deteriorado por las enfermedades crónicas que lo aquejan.



De pantalón jean azul, chamarra deportiva y con una vía para suero en la mano izquierda, el general Vargas Gamboa escuchó en silencio los argumentos que sus abogados, Jerjes Justiniano y Wálter Suárez, esgrimieron ante el juez que tiene el control jurisdiccional del caso, Martín Camacho.

Los juristas consiguieron demostrar que el militar en servicio pasivo ya no es más el representante legal de la empresa LaMia, ya que renunció al poder que se le había otorgado años atrás.

Del mismo modo lograron que el juez Camacho considere que las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía tuvieron el tiempo suficiente para recolectar los datos necesarios para ir a un posible juicio y que su salida de Palmasola no perjudicará las pesquisas que el Ministerio Público y la Policía señalan que aún deben realizar.



Además, el juzgador evidenció la necesidad de que el procesado sea sometido a una cirugía de revascularización miocardia, razón por la cual determinó cambiar el encarcelamiento que cumplía por la detención domiciliaria nocturna (desde las 20:00 hasta las 6:00), luego de presentar su arraigo y dos garantes personales. Además queda prohibido de comunicarse con los investigados y debe firmar el libro de control de los fiscales cada semana.



La Fiscalía y los representantes legales del Ministerio de Obras Públicas, del Viceministerio de Transparencia y de la DGAC, pidieron al juez rechazar el pedido de Vargas Gamboa, pero la autoridad judicial dio por buenos los argumentos de sus defensores y al final, cuando el militar era nuevamente pasado a la silla de ruedas en la que llegó, esbozó una sonrisa cuando apretaba la mano de uno de sus abogados.

Sin presos



Con las decisiones jurídicas asumidas en dos semanas en La Paz y Santa Cruz, los procesos de un mismo hecho que se ventilan en estos departamentos han quedado sin ningún detenido.



En la sede de Gobierno el exfuncionario de la DGAC, está libre en espera del inicio de juicio. En la capital cruceña, además de Vargas Gamboa, tiempo atrás dejó la cárcel John Teodovich (funcionario de Aasana) y hay dos órdenes de aprehensión para Celia Castedo (que tiene refugio temporal en Brasil) y Marco Antonio Rocha, este último socio de la aerolínea y que ha sido identificado como prófugo por las autoridades judiciales.