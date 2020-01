Vuelven La Mosca y Vilma Palma, ¡serví otra botella!

Referentes de una época, amigos que han compartido incontables escenarios y, sobre todo, buenos muchachos, eso son Guillermo Novellis y Mario Gómez el ‘Pájaro’. El vocalista de La Mosca y el de Vilma Palma e Vampiros, respectivamente, llegaron el lunes a Santa Cruz de la Sierra. La nostalgia y los buenos recuerdos no tardaron en aparecer, tanto en los músicos argentinos como en sus fans treintañeros y cuarentones, que se enteraron de su presencia en la ciudad de los anillos, donde visitaron EL DEBER antes de brindar una conferencia de prensa.

El motivo de la llegada fue para promocionar el Festival de la Amistad, que se llevará a cabo el viernes 21 de julio en Fexpocruz y el 22 del mismo mes en el Teatro Al aire Libre de La Paz.

Ambas bandas se presentarán junto al gran crédito boliviano: Azul Azul, la agrupación que, al calor de Mamá no quiero comer más huevo (antes era el Grupo Azul), nació en 1995, cuando los temas de Vilma Palma (Fondo profundo, Voy a vos, Fernet con coca y Todo lo que fue) sonaban en todos los rincones del país.

Por aquellos tiempos empezaban también a escucharse los acordes de Para no verte más (en Vísperas de Carnaval), la carta de presentación del grupo conocido inicialmente como La Mosca Tse Tse. El calvo de enormes gafas oscuras, procedente de la población bonaerense de Ramallo, se ganaba el corazón de los bolivianos a punta de canciones pegadizas que hablaban de romper fotos e ir a festejar hasta que el mundo se abra en dos.

La fiebre se extendió por todo el continente y no quedó país en la región que no visitaron. El tiempo se encargó de alejarlos de la primera fila en las bateas de las disqueras (también desaparecieron las disqueras), pero el alma fiestera no se fue nunca. De ello pueden dar fe los que estuvieron firme las veces que los dos grupos argentinos retornaron al país y todo al que se le mueven los pies cada vez que oye uno de esos hits noventeros.

Algo de corazón



“El año pasado estuvimos de gira por Colombia, recientemente tocamos en Perú y la verdad que la pasamos muy bien. Y sabemos que vamos a revivir esa sensación en Bolivia, el Día de la Amistad es una buena excusa para encontrarse con los amigos, para revivir la nostalgia y, como siempre ocurre, encontrarnos con alguna sorpresa”, expresó Novellis.



“Es muy bueno poder volver, nosotros no veníamos a Bolivia desde 2009. Y realmente pasó un tiempo y es una gran alegría saber que nos recuerdan. Venimos tocando en lugares llenos, y es realmente muy raro que te sigan escuchando hasta chicos de 20 años que cuando nació Vilma Palma no existían. No somos la banda del momento, somos de esa época en que Los Pericos, Maná o los Enanitos Verdes sonaban por todos lados y es una maravilla saber que todavía estamos en el corazón de la gente”, agregó el Pájaro Gómez.

Los artistas son honestos al afirmar que no llegan con un ‘Despacito’ bajo la manga, pero con orgullo sostienen que hicieron muchos mejores temas que ese y, principalmente, se sienten privilegiados de seguir siendo parte de ese grupo de artistas que divierten y hacen pasar un buen momento a la gente.