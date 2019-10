Militante 'blanca' se identifica como 'negra'

La militante "negra" por los derechos de los afroestadounidenses, pero blanca en realidad, y en el centro de una polémica en Estados Unidos a raíz de su engaño, afirmó el martes en una entrevista televisada que ella se "identificaba como negra" desde su primera infancia.



Rachel Dozeval, de 37 años, de cabellos crespos y piel color caramelo, respondió en la cadena NBC cuando se le preguntó si era afroestadounidense: "Me identifico como negra".



Reconoció, con visible dificultad, que era blanca, aceptando el hecho de que una foto suya de cuando tenía 16 años mostraba a una joven, a la que ella se refiere en tercera persona como "identificable como blanca por quienes la ven".



Figura local de la lucha por los derechos de los negros en Spokane (estado de Washington, noroeste), Dolezal renunció el lunes a la dirección local de la Asociación Nacional por el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por su sigla en inglés) después de que sus propios padres biológicos, con quienes está enemistada, revelaran el engaño.



Durante su entrevista del martes, la militante afirmó que se identificaba como negra "desde su edad más temprana". "Diría que eso comenzó cuando tenía cinco años. Me pintaba con un lápiz marrón (...) y cabellos negros con rizos. Así me pintaba", dijo.



La mujer rechazó las acusaciones de haber mentido y afirmó que "el asunto es más complejo que identificarse como negro o responder si se es negro o blanco".



Reconoció que en el pasado no había rectificado los artículos de prensa que la calificaban de mestiza "porque las cosas son más complejas que la verdad o la mentira en un momento dado".



En cuanto al color de su piel, mucho más oscura de lo que aparece en sus fotos de infancia, Dolezal explicó prosaicamente que ella "no se cuidaba del sol".



Rachel Dolezal también ocupa desde hace un año un cargo de mediadora independiente en la Policía de la ciudad de Spokane, la que ahora investiga eventuales violaciones de sus normas.



Para ocupar ese cargo, Dolezal había, en efecto, llenado un formulario de la ciudad en el que indicó ser en parte negra, blanca y con sangre indígena, lo que constituiría una mentira que ni la opinión pública ni las autoridades toleran en Estados Unidos.