5 consejos para lidiar con personas quejosas

Las quejas son negativas cuando los reclamos se vuelven incesantes, sin ningún interés real en solucionar un problema o compartir un hecho para encontrar calma. Te damos cinco tips sugeridos por el portal salud180.COM para sobrellevar a personas que hacen de la queja un habito.





1. Escucha sus preocupaciones. Debido a que la queja es señal de insatisfacción, las personas que a menudo se quejan sienten la necesidad sicológica de que alguien lo escuche, que reconozca sus preocupaciones. Al escucharlos con atención sin decir nada ayuda a su desahogo, aconseja César Lozano, conferencista internacional y autor del Lado fácil de la gente difícil.



2. Crea empatía. Al hacerlo sé sincera y trata de hacerle ver que entiendes la situación y que concuerdas en que su situación no es fácil. Recuerda que para el quejoso no es nada trivial lo que te dice, aunque para ti sí lo sea. No olvides que sus argumentos pierden fuerza cuando tomas en serio su angustia, advierte Alexander Kjerulf, autor de Happy Hour is 9 to 5.



3. No te lo tomes personal. Si la queja es contra ti evita que esa conducta te contagie. No lo tomes como algo personal recuerda que es una persona que acostumbra quejarse de todo. Aunque resulta complicado, es la mejor manera de no entrar en conflicto. Tampoco te sientas responsable de su estado de ánimo, llegará el momento de aclarar la situación.



4. Enfócate en cosas positivas. Hay personas que de tanto quejarse y escucharlas dejan de tener la atención. Busca el lado positivo de las situaciones y reflexiona sobre las cosas buenas que te causan satisfacción, que todo sea de manera diplomática.



5. Tomar distancia. El sicoterapeuta Hugo Hirsch aconseja no buscar cambiar la actitud de las personas quejumbrosas, sino alejarse y observar a distancia la situación, dejando a un lado el coraje y la frustración. Esto ayuda a entender su actitud y ser prudentes en el trato hacia ella. Esto es para planear una estrategia y no responder como esa persona espera.



Recuerda que la queja es un reflejo de insatisfacción, por ello, el trato con este tipo de personas llega a desgastar y hasta se contagia por mostrar una dosis de “solidaridad”.