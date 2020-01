Buscan a otros 6 mineros por el asesinato de Illanes

Ninguno de los autores materiales fugó del país. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se busca al menos a otros seis mineros cooperativistas dentro de la investigación del asesinato del Rodolfo Illanes. exviceministro de Régimen Interior.



"Nosotros estimamos que unas seis personas más tendrían participación directa, lógicamente se desconoce su paradero, y hay información referida a que se esconden al interior de algunas minas y tenemos información de que no habrían salido del país", aseveró la autoridad en conferencia de prensa.



Explicó que de los otros seis detenidos ayer en Oruro y que llegaron a La Paz, solo uno (Rubén Quenta) quedó aprehendido y será imputado, debido a que se tienen indicios sobre su participación en el secuestro, tortura y posterior muerte de la exautoridad, el pasado 25 de agosto en Panduro.



"Sus declaraciones han arrojado tres nuevos nombres, la Policía está dando con el paradero de estos tres nombres que, para no entorpecer la investigación, los vamos a mantener en reserva", agregó el titular de ese Ministerio.



Sostuvo que "la tipificación penal puede ser ampliada, de tal manera que si tenemos los elementos, vamos a hacer la ampliación. Estamos frente a una figura de asesinato y también de sedición, a partir de los ataques, la conspiración y otros elementos (cometidos por los mineros cooperativistas)".



Ratificó que no tiene "ningún problema" en acudir a declarar, en respuesta a la negativa de la Fiscalía para que responda un cuestionario. "Se han hecho los estudios y se han presentado las listas de los participantes, se han presentado las declaraciones de jefes policiales", concluyó, sobre la muerte de cuatro cooperativistas por impacto de balas, asegurando que tres filtros evitaban que el personal policial lleve armamento letal.