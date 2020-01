Ortiz ve revancha política en acusación hacia Costas

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, rechazó que exista una acusación formal contra el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la compra de 40 camionetas.



"Estos procesos no son casualidad, casi todos llevan siete año, sobrepasando lo que dice la legislación boliviana. Se reactivaron después del referendo, donde ganó el No con el 60 %", aseveró el opositor sobre la victoria en el referendo sobre la repostulación.



Agregó que "estos procesos son una revancha política del oficialismo contra el Gobernador Costas, son procesos políticos que buscan inhabilitarlo como candidato en las elecciones". Recordó que Costas se muestra como presidencial.



Ayer la Fiscalía de Distrito cruceña informó de que presentó la acusación formal ante el Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, en contra del Gobernador y sus colaboradores Roly Aguilera Gasser, y José Luis Parada Rivera



Ortiz explicó que "es un proceso que no tiene fundamento, la compra de las camionetas fue transparente. El proceso es una "vendetta", manipulando la justicia". Advirtió que dentro del Gobierno existen hechos de corrupción, diferentes a la compra de los vehículos para tareas de seguridad.