Exjuez Tapia Pachi recibe el apoyo de Rubén Costas

El exjuez Luis Tapia Pachi fue visto la mañana de este miércoles en el Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz a un día de su sorpresivo retorno al país. El motivo de su visita fue saludar a los colegas con los que trabajó cuando aún era autoridad judicial.



Pachi no prestó declaraciones a los medios de comunicación durante las horas en las que estuvo en la sede judicial acompañado de sus familiares.



El exjuez sorprendió con su regreso al país después de cuatro años de permanecer como refugiado en Brasil y anunció, el martes en conferencia de prensa, que asumiría su defensa ante el proceso que se le instauró en 2010 por presunto incumplimiento de deberes y prevaricato por ordenar que el caso terrorismo sea juzgado en Santa Cruz y no en La Paz.



Tapia Pachi aseguró que continúa siendo juez porque nunca renunció al cargo, sin embargo fue destituido por el Consejo de la Judicatura por abandono de funciones en 2010.



Costas celebra su regreso



Rubén Costas, candidato a la reelección como gobernador de Santa Cruz por Demócratas saludó el regreso de Tapia Pachi al país. “Yo celebro que un boliviano retorne al país, un boliviano perseguido injustamente”, afirmó el político en declaraciones a medios de prensa en un acto público realizado este miércoles en la capital cruceña.



Costas aseguró que el exjuez fue perseguido por buscar que se respete la jurisdicción del proceso por el caso terrorismo. “Tapia Pachi dictaminó que el juicio debía llevarse adelante en Santa Cruz”, recordó.



Por otra parte afirmó que el juicio por el caso terrorismo se ha convertido en “una pantomima” y que el regreso de Tapia Pachi es otro de los argumentos que demuestran que las acusaciones en torno a este caso no tienen solidez.