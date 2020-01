Contaminación del arroyo Mil Varas preocupa a los productores

Pasado el mediodía de ayer, un funcionario de la Dirección de Calidad Ambiental de la Gobernación de Santa Cruz, mediante una prueba rápida, evidenció que el arroyo Mil Varas, que es afluente del río Chané en la cuenca del río Piraí, está contaminado, pues sus aguas solamente tienen un 37,6% de oxígeno disuelto y el nivel del Ph alcanza a -6,8, cuando lo que se considera neutro es 7.

Este arroyo está ubicado en el municipio de Minero y por el olor que despide y por el color verdoso de sus aguas no se descarta que la causa puede ser el jarubichi (desecho de la caña) de algún ingenio azucarero, aunque para afirmarlo los técnicos de la Gobernación recorrerán el curso del arroyo para saber de dónde proviene la contaminación.

Con esos niveles de contaminación, según el técnico medioambientalista Félix Moya, ninguna especie de peces puede sobrevivir, es por ello que se ven entre las ramas caídas cientos de pececillos, en especial sardinas y bagres.

La alarma se prendió el domingo cuando vecinos de las riberas del río Chané vieron cientos de peces, de las especies bentón, simbao, bagre y sardina, además de seboros (cangrejos de río), bogando, y horas después despidiendo mal olor.

Para el responsable de Medioambiente del municipio de Fernández Alonso, Ramiro Vidaurre, ni bien se conozcan los resultados de la Gobernación pedirán el cierre del punto de descarga del jarubichi o vinaza que deja sin oxígeno el agua. “Pedimos a las autoridades departamentales y del Ministerio de Medioambiente y Agua que notifiquen a las industrias infractoras, pues presumimos que han incurrido en delitos ambientales y han puesto en peligro la salud de la población", dijo Vidaurre.

Su colega del municipio de San Pedro, Alejandro Panozo, está más preocupado porque los vecinos de la comunidad San Silvestre utilizan mucho las aguas del Chané para el riego de sus cultivos y para dar de beber al ganado vacuno que crían. “Esas aguas son nocivas para el consumo humano y de los animales, tanto por la vinaza que arrastran como por los peces muertos; pedimos al Gobierno que corte este tipo de daño que se da cada año”, acotó.

Perjudicados

Doña Florencia López es pobladora de San Silvestre, atraviesa varias veces al día el río Chané, el cual en su curso normal el agua le llega a la cintura, porque en la banda tiene sus pocas vacas a las que pastorea, pero ahora le preocupa el daño que puedan sufrir sus animales si toman esa agua. “Por suerte hay cerca un curichi que aún tiene agua, pero cuando se seque vamos a usar el río y no sabemos cómo nos afectará, por eso pido ayuda a las autoridades”, expresó.

Eliseo Gonzales usa el agua del Chané para regar sus plantíos de frejol, yuca y plátanos. “Desconozco qué enfermedades puede contraer mi familia con esta agua contaminada”, refirió.

Asimismo, varios pescadores de Minero se mostraron pesarosos por la contaminación porque por un tiempo no aparecerán los bentones, bogas, sábalos y chupas que acostumbraban sacar para su dieta complementaria.

Nuevos estudios

Aparte de los análisis que la Gobernación ha prometido mandar a hacer, los municipios afectados pretenden pagar otros estudios para salir de dudas. “Hace dos años hubo otra mortandad de peces y la Gobernación no fue clara en que si hubo o no contaminación, por eso pretendemos pagar nuestros propios análisis”, añadió Rodrigo Gutiérrez, vecino de San Silvestre e intendente de San Pedro.

Francisco Aguilera, de la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación, dijo que no hay que precipitarse en las conclusiones, se debe esperar los resultados de las pruebas y recién proceder a señalar al autor de la contaminación.

“Hace dos años hubo una contaminación del río Chané como consecuencia del uso de agroquímicos en el curso alto, pero fue debido a una lluvia que arrastró el abono y provocó otra mortandad de peces”, manifestó.

Rodrigo Gutiérrez recordó que hace dos décadas hubo otra mortandad de peces en la zona y desde entonces no hubo más surubí y otras especies de gran tamaño en el río Chané.

Por precaución, la Gobernación recomendó a los pobladores no consumir peces muertos del río Chané.