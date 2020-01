Analizan convocatoria a aspirantes para Defensor

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició el debate de la convocatoria a la elección del nuevo Defensor del Pueblo, misma que incluirá los requisitos que deben cumplir los postulantes que se inscribirán para alcanzar ese cargo.



"Una opción era repetir el procedimiento que se hizo años atrás, una convocatoria muy general, pero propusimos a los presidentes de ambas cámaras para tener una convocatoria específica y también les pedí que se reunieran con los jefes de bancada para consensuar una convocatoria", dijo el presidente nato de esa instancia, Álvaro García Linera.



Los titulares del Senado y Diputados, José Alberto Gonzales y Gabriela Montaño, respectivamente, comunicaron que no se solicitará título de profesional a los aspirantes y se verificará que en los últimos 5 años no tuvieran militancia política.



Se prevé que exista un largo debate, debido a que la bancada de Unidad Demócrata (UD) abandonó la reunión de coordinación previa a la cita plenaria. Solo el Partido Demócrata Cristiano (PDC) llegó a acuerdos con el MAS en algunos aspectos del documento.



Otros de los puntos incluidos dentro de la convocatoria son: que la comisión mixta de constitución de ambas cámaras tendrá 48 horas para evaluar méritos, capacidad profesional y formación en defensa de derechos humanos.



Además, se estipula "no haber sido designado en cargos públicos del Gobierno Central, Departamental y Municipal". La convocatoria será difundida por los medios de comunicación y se realizarán entrevistas a los postulantes.