Fiacruz genera negocios que superan los $us 4,3 millones

Negocio redondo. Siete concesionarias automotrices facturaron más de $us 4,3 millones en ventas en dos jornadas -miércoles y jueves- de la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz (Fiacruz 2017), que se lleva a cabo y cierra mañana en el campo ferial de la Fexpocruz.

Nibol, que distribuye vehículos Nissan, pisó el acelerador y concretó la venta de 60 unidades por un valor que supera los $us 2 millones. Del total vendido, 28 son vagonetas Nissan Kicks, el vehículo ‘estrella’ de Nibol en Fiacruz. El resto son motorizados compactos, sedanes y SUV.



Atractiva son también las ventas en Luxor Automotors. Según el gerente general, Mario Vega, han registrados negocios por valor de $us 565.000 por la venta de tres unidades Porsche, dos vagonetas Land Rover y cinco vehículos de la marca SsangYong.

Desde marketing de Autokorp indicaron que los reportes comerciales dejan alta satisfacción. En dos jornadas vendieron 38 unidades, entre automóviles, vagonetas y camionetas Great Wall, Wingle y Haval, por un monto de $us 684.000.



En Autosud, que en su portafolio incluye las marcas Kia Motors, ZX AUTO, Hyundai (camiones y buses), Kenbo, Zotye y Morris Garages), informaron de que han concretado ventas directas por valor de $us 180.000 y que tienen intenciones de negocios por $us 100.000.



Desde Lexus, marca premium de Toyosa, dieron cuenta de que la actividad comercial es excepcional y que en dos jornadas vendieron tres vagonetas Lexus LX 570 -cada una vale $us 159.000 y es la más cara de Fiacruz- por casi $us 500.000.

En GS Consorcio Automotriz manifestaron que han facturado $us 396.000 por la venta de 24 unidades. Son distribuidores de la marca Cherry y en su portafolio incluyen autos y vagonetas Fulwin, New QQ y Tiggo.



Ejecutivos y agentes de venta en las importadoras automotrices Imcruz, Toyosa, Hansa, Autolíder y Autobol refirieron que han generado ventas y que tienen prospectos de negocios interesantes que esperan concretar hasta mañana.

La oferta y el lanzamiento de marcas de motocicletas de reciente incursión al mercado global despiertan también interés comercial en Fiacruz.

Proyecciones

De la feria automotriz participan 115 expositores de vehículos, motocicletas, piezas y partes de motorizados procedentes de 12 países. Los organizadores esperan superar los $us 5,4 millones facturados en ventas e intenciones de negocios y las 35.500 visitas de 2016.

La exposición de vehículos se lleva a cabo en el campo ferial de Fexpocruz. La entrada para mayores vale Bs 20 y para menores, Bs 10