Empleados de la banca brasileña inician huelga

Los trabajadores de la banca pública y privada comenzaron hoy una huelga indefinida en la mayoría de los estados brasileños para pedir mejoras salariales y una mayor participación en los beneficios de las entidades.



Los empleados bancarios se paralizaron este martes en 21 de los 27 estados brasileños para pedir un aumento salarial del 14,78% anual, más del doble del ofrecido por la patronal, que propone un alza del 6,5%.



Los sindicatos alegan que la propuesta realizada por la patronal Federación Nacional de Bancos (Fenaban) no contempla la inflación en los últimos doce meses, que fue del 9,75%.



La Fenaban sostiene que las diferentes reivindicaciones hechas por los empleados, si sumadas, superan la inflación del último año, por lo que, aseguran, no tiene condiciones de ofrecer un reajuste salarial superior al aumento del índice de precios.



Por su parte, la Confederación Nacional de los Trabajadores del Ramo Financiero (Contraf), que representa a la mayoría de los empleados de los bancos en el país, criticó la propuesta de la patronal y subrayó que el "sector bancario no está en crisis".



Según datos de la Contraf, los cinco mayores bancos del país (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander y Caixa Económica Federal) tuvieron un beneficio de 29.700 millones de reales (unos 9.110 millones de dólares) en el primer semestre de 2016.



A pesar de esas ganancias, la confederación denunció que en el mismo periodo fueron eliminados 7.897 puestos de trabajo.



"No están dispuestos a garantizar el empleo ni a atender las justas reivindicaciones de los bancarios. La disposición de los banqueros ha sido la de ganar y ganar, aumentar sus beneficios encima del trabajo estresante de los empleados", resaltó el presidente de la Contraf, Roberto von der Osten, en un comunicado.



Los trabajadores del sector bancario, actualmente unos 512.000 en todo el país, han protagonizado largas huelgas en los últimos años por esta época, cada vez que tienen que negociar un nuevo acuerdo con las entidades.



La última huelga nacional se realizó en noviembre del año pasado, duró 21 días y los empleados consiguieron un reajuste del 10 %, con un aumento real del 0,11 %.

