Conocé la intimidad de Pamela I, la reina del Carnaval 2017 y futura chef

Desde la peluquería Shine's, rodeada de más de 40 tocados carnavaleros y vestidos, Pamela Justiniano (29), reina del Carnaval 2017 abrió su corazón a los seguidores de SOCIALES en una entrevista vía Facebook live.

Durante 30 minutos, la representante de la alegría, contó que está muy ansiosa por el día de su coronación, que será este sábado en el Cambódromo (zona del 5to y 6to anillo).

"Les pedí a los Chabacos (coronadores 2017) que no vayamos a ningún evento ese día porque quiero recargar energías para estar espléndida durante toda la coronación, ya que estaré usando un traje muy elaborado, el más pesado que me he puesto hasta ahora", comentó Pamela.

Habló del momento más difícil que le tocó vivir en su reinado. "Fue la visita al oncológico, el asilo de ancianos y el CIE, un centro educativo para niños con capacidades diferentes. Como reina del Carnaval te das cuenta que esta fiesta es más allá que el festejo, porque con las visitas a diferentes lugares te encontrás con muchas realidades", dijo.

Sobre las críticas acerca de su edad, la ignaciana aclaró que a una mujer no se la debe medir por su edad o su peso. "Yo tengo toda la alegría y carisma para compartir con la gente que ama el Carnaval. Prueba de ello es que hasta ahora he ido a 255 eventos y no he sido internada; además recupero mis fuerzas rápidamente porque como bastante (hace tres meses dejó de comer comida de dieta y subió tres kilos)", confesó la futura chef.

Otras pasiones además del modelaje y los reinados

'Pame' ama la cocina, por eso pasó cursos en Igi Bolivia, un instituto gastronómico internacional con el objetivo de más adelante tener su propio restaurante para que la gente pruebe sus mejores platillos, como la feijoada.

En temas de amores, Pamelita aseguró que no ha vuelto con su expareja, Mathieu Cardi, un empresario francés con el que estuvo enamorando tres años y terminaron hace siete meses.

¿El hombre ideal para conquistar tu corazón? Le gustan los hombres seguros de sí mismos, tranquilos, trabajadores, que la amen y la respeten, y lo más importante, que la motiven para cumplir sus sueños.

¿Para cuándo la familia y los hijos?

"Cuando encuentre a la persona ideal, en cuanto a los hijos me gustaría tener cinco hijos, pero me conformo con tres", finalizó.

Mirá el video de la entrevista completa: