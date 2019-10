Transporte ratifica corte de rutas desde el lunes

La dirigencia del transporte pesado ratificó el bloqueo de caminos a partir del 18 de julio por sentirse insatisfecha con las mesas de diálogo con el Ministerio de Gobierno y la Aduana Nacional.



Considera además que existe "persecución" política en contra de sus afiliados.



El dirigente de la Confederación del Transporte Pesado Nacional (Ceatpenal), Edgar Tola informó a ANF desde Sucre que luego de una evaluación al trabajo en las mesas técnicas se concluyó que el sector quedó insatisfecho.



"El 28 de junio dimos al Gobierno un plazo de 20 días para solucionar nuestras demandas, pero tenemos problemas con la Aduana que insiste en tratarnos como contrabandistas cuando la mercancía no coincide con la declaración, cuando nosotros sólo somos transportistas no comerciantes, y con el Ministerio de Gobierno sigue los problemas del reprecintado de vehículos y la inseguridad en carreteras", señaló.



Avances en temas tributarios



En cuanto al tema tributario dijo que hubo un avance del 60% con el Ministerio de Economía y Finanzas y se espera llegar a un buen término, luego que se aceptara que el sector del transporte pesado pueda descargar sus facturas ante Impuestos Nacionales con varios ítems de consumos.



Rechazan los procesos contra choferes



"Sin embargo debemos decirlo que parece que existe una persecución política en contra de nuestros dirigentes y afiliados a quienes están llevando a procesos por haber participado en las medidas de protesta. Eso es penalizar el fuero sindical", dijo.



Posición de la Aduana



La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya calificó luego de las reuniones con el sector del transporte, de injustificadas las amenazas de bloqueos de caminos por parte del sector del transporte pesado, cuando en la reunión sostenida con este sector se demostró que los ocho casos de decomisos de camiones fue como consecuencia del traslado de mercancías de contrabando.



"Uno de los puntos tocaría que es que la administración aduanera ha sido abusiva respecto de la incautación de sus camiones. Estos son todos los casos que hemos recibido por parte de ellos como posibles abusos; hay que considerar que de los ocho casos que han presentado todos han sido decomisos por contrabando, ahí la administración aduanera no puede hacer absolutamente nada", dijo.



Ardaya explicó que del análisis realizado se evidenció que los ocho casos presentados por el Comité Ejecutivo del Autotransporte Pesado Nacional (Ceastpenal) como reclamo, fueron por contrabando. "No podemos admitir la demanda que es entregarles los camiones en virtud de la aplicación del Código Tributario, respecto al comiso del medio de transporte o el comiso de la unidad donde se transporta el contrabando", señaló.



En cuanto a las quejas referidas a los decomisos por el número de chasis de los vehículos, dijo que son siete, pero que corresponde ser atendidos por la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) dependiente de la Policía.



"Por tanto, consideramos que no es correcta la posición del transporte, es más, la administración les ha presentado y teníamos que hacer en 10 días la primera prueba piloto de hacer un despacho abreviado, en el cual de alguna manera tenían la opción de liberar sus camiones siempre y cuando se presente una declaración desde origen, estamos hablando desde Arica, totalmente detallada por parte de los importadores", indicó.



Para poner en marcha las pruebas pilotos dijo que ya había consenso con la Cámara de Despachantes y los importadores.