Adolfo Chávez: “Construimos este Estado plurinacional a sopapos y puñetes”

Adolfo Chávez, dirigente de un sector de la Cidob, salió libre anoche a las 20:00 de la Felcc, se fue junto a su familia



_¿Qué dice de la decisión de la jueza?

Se ha hecho respetar un derecho constitucional de los pueblos indígenas porque creemos que hoy más que nunca, en un nuevo Estado plurinacional, a ningun indígena se le puede seguir vulnerando sus derechos por muy castellano que hable. Yo tengo un origen tacana, soy tacana y me sentí agraviado cuando el fiscal no me preguntó si yo podía pronunciarme en mi lengua tacana.



_¿Cómo ve que en las denuncias por el Fondo indígena no están incluidas las altas autoridades?

Eso lo hará el Ministerio Público, seguramente lo harán selectivamente, pero en este asunto nosotros vamos a seguir presentándonos como lo hicimos desde el primer día en que fuimos notificados.



_¿Hay proyectos fantasmas en su gestión?

No los hay. Lo que hay en la Cidob es secuestro de documentos y pruebas palpables de que el proyecto dio resultados.



_Sus denunciantes dicen que usted saldrá del país

Cuando yo tenga que salir lo haré conocer porque mi intención es vivir en el país que los indígenas hemos construido, como decimos, a sopapos y a puñetes y eso lo sabe don Evo Morales, que he sido consecuente con los cambios de este Estado Plurinacional