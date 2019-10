Evo acusa a CNN de conspirar y de cometer cuatro delitos

El presidente Evo Morales acusó a la cadena televisiva CNN de ‘conspiración’ y de cometer cuatro delitos en Bolivia al entrevistar —el 5 de mayo— a un niño que el entorno de Gabriela Zapata hizo pasar como el hijo del mandatario. Además, denunció también de conspirar al periodista Fernando del Rincón, integrante del medio internacional, por llegar a La Paz a ‘investigar’ y hablar con el menor de edad. Dijo que no sentará una denuncia penal y que esa labor corresponde a la Fiscalía.

Evo mostró documentos que revelan la fecha de ingreso de Del Rincón a La Paz para ‘investigar’ el caso Zapata y entrevistar al falso hijo de Morales.



“CNN sabía que era un niño falso, que no era el niño buscado. CNN debió denunciar que el niño era falso, pero como es parte de la conspiración, callan, no denuncian. Que el mundo sepa que CNN conspira contra los gobiernos progresistas”, acusó Morales.



El mandatario enumeró que el medio televisivo y el periodista Del Rincón vulneraron los artículos 131, 132, 171 y 23 del Código Penal, referidos a la apología pública de un delito, asociación delictuosa, encubrimiento y complicidad.



Del Rincón es conductor del programa Conclusiones de CNN. De acuerdo a reportes de Migración, el extranjero llegó a La Paz el 4 de mayo y salió de la sede de Gobierno el 6 de mayo. En ese tiempo entrevistó al abogado de Zapata, Walter Zuleta, que ahora está prófugo, y con quien habría coordinado la presentación del niño.



CNN no se pronuncia

Este medio intentó conocer la posición de Del Rincón; sin embargo, el periodista no respondió mensajes de sus cuentas en redes sociales. Además, un funcionario de la cadena televisiva evitó pronunciarse.



La Fiscalía mostró fotografías de Del Rincón junto a un productor de CNN en un hotel de La Paz. El 5 de mayo, cercanos a Zapata presentaron al periodista al niño contratado para hacerse pasar por hijo de Evo Morales. El menor, según las imágenes, ingresa a los parqueos del hotel encapuchado y acompañado de una niña, que sería la hija de Zapata, y de dos personas adultas, uno de ellos es el papá del hijo utilizado.



“Si la Fiscalía determina investigar, será la persona o periodista como medios de comunicación. Lo cierto es que el pueblo boliviano y el mundo debe saber, ahí está la conspiración contra el Gobierno. Sancionen o no sancionen, ese es tema de la Fiscalía, a mi me importa que sepan”, dijo Morales.



La Fiscalía citó a las personas que ese día entrevistaron al menor utilizado.



El jefe de Estado también denunció a los opositores Samuel Doria Medina e Iván Arias de ‘conspirar’ porque alentaron la entrevista