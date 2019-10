Ovando renuncia al TSE y solo quedan 4 vocales

Wilfredo Ovando renunció a su cargo como vocal y es la tercera autoridad en salir del Tribunal Supremo Electoral. La institución está sumida en una profunda crisis y se espera que en las próximas horas que las restantes cuatro autoridades asuman similar decisión.



"El Órgano Electoral es una instancia cien por ciento técnica y nosotros solo hacemos lo que nos dicen las normas legales (...) Hemos cumplido con nuestro mandato y nuestro trabajo. La renuncia es una decisión de carácter personal y no atendiendo a presiones", aseveró en conferencia de prensa.



Ovando fue designado por el presidente Evo Morales en agosto de 2010 como su delegado en el ente electoral y estuvo siempre en el ojo de la tormenta por una imagen en la que se lo ve haciendo campaña a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Han dicho que yo he incurrido en una falta electoral, pero eso es falso. La normativa legal señala. No he incurrido en ninguna falta. Yo he invitado a cualquier ciudadano a que presente una denuncia si es necesario", aseveró Ovando.



La ahora exuatoridad negó haber hostigado a la expresidenta de esa instancia, Wilma Velasco, que renunció a inicios de semana y afirmó que se pueden llevar adelante los referendos por estatutos autonómicos en el país con cuatro vocales.



Hasta el momento solo quedan en el cargo cuatro vocales. Son Marco Ayala, Fanny Rivas, Dina Chuquimia e Irineo Zuna, aunque se anticipa que en las próximas horas esas autoridades también dimitirán, siguiendo los pasos de Wilma Velasco y Ramiro Paredes.



Carta de renuncia de Wilfredo Ovando:,