Piérola dice que no vio a Morales cuando la saludó

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, declaró que no vio al presidente Evo Morales y por eso no respondió su saludo, en diciembre de 2014, durante la entrega de credenciales a autoridades electas.



"Ella indica que no vio al presidente cuando le extendió la mano, y que ante los abucheos y gritos no supo lo que sucedía, por eso decidió no volver para saludar al presidente Morales, solo podemos decir eso por el momento", declaró el fiscal asignado al caso, Róger Velásquez.



Conoce más: Piérola prefiere ir a la cárcel que darle la mano a Evo



Piérola acudió en la mañana a prestar sus declaración informativa dentro de la denuncia por racismo y discriminación realizada por el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, causa que en un inicio fue rechazada.



"Es una acción absolutamente ociosa que inicia y reabre el viceministro de Descolonización Félix Cárdenas. En ninguna parte del mundo está tipificado como delito el no dar la mano (...) Yo por una razón de dignidad no le di la mano, yo no estoy obligada, no le he dado la mano porque el hace persecución política", agregó la opositora.



Lee también: Citan a declarar a Piérola por no saludar al presidente



Anteriormente la diputada aseguró que prefiere ir a la cárcel antes que darle la mano al primer mandatario, a quien considera autoritario. Dijo que no se disculpará por lo sucedido porque no se arrepiente de la actitud que asumió.