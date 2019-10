Morales anuncia dotación de casas para madres solteras

El presidente del Estado, Evo Morales, en su informe de evaluación de las seis Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, anunció que tiene la intención de construir viviendas para ser entregadas a madres solteras. El acto, que se realizó en el coliseo Marcelo Quiroga Santa Cruz de Chimoré, estuvo cargado de un ambiente proselitista a favor de la re-reelección del mandatario.



En medio de los sectores sociales afines al MAS y al estilo de una oferta electoral, el presidente Morales dijo que se detectó que muchas mujeres, junto con sus niños, son abandonadas por sus parejas, situación que las lleva a ser parte de un nuevo núcleo de pobres y, frente a esa situación, anunció que ya dio instructiva para que se diseñe un programa social a fin de dotar de viviendas para las madres solteras.



“Se ha detectado que las mujeres (abandonadas por sus maridos) con varios niños son una fuente de nuevos pobres, ya que al quedar desprotegidas, tanto las damas como los pequeños, deben ayudar a cubrir las necesidades de la familia”, dijo el jefe de Estado y, en ese acto, reveló que el subsidio universal no está funcionando como debe. “El vicepresidente y el ministro de la Presidencia se están reuniendo para hacer que el subsidio universal funcione muy bien”, agregó.



Mar y narcotráfico

En ese evento que reunió a las bases cocaleras afines al MAS, a fin de evaluar los 10 años de gestión, también habló de la demanda marítima y afirmó que en este proceso de cambio impulsado por los movimientos sociales el Gobierno central decidió “poner el dedo en el gatillo” para buscar una solución al diferendo que tiene Bolivia con Chile.

El tema del narcotráfico también estuvo en la agenda.



Según Morales, “sin la DEA (oficina estadounidense antinarcóticos), sin base (militar estadounidense) y sin plata" Bolivia bajará este año, al cabo de una década, la superficie sembrada de coca de 30.000 a 20.000 hectáreas.



Las críticas

Tras escuchar el anuncio presidencial, el diputado de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) José Carlos Gutiérrez, criticó el ofrecimiento al argumentar que se lo hace con fines electorales para mantener la popularidad del presidente.



“Su obligación como jefe de Estado es generar fuentes de empleo y no asumir una actitud paternalista ni mucho menos acoger a los desamparados”, dijo Gutiérrez y opinó que la entrega de recursos económicos por medio del Fondo Indígena solo sirvió para “deshacerse de los indígenas”.



Sobre este tema, el secretario de Culturas de la Central Obrera Boliviana, Jorge Valdivieso, señaló que el supuesto caso de corrupción en el Fondo Indígena, le restará votos al presidente Evo en el referéndum del 21 de febrero.



Sin embargo, dijo que no será motivo para que la población le quite su total apoyo