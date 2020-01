Rousseff es destituida pero no inhabilitada

El Senado de Brasil decidió este miércoles mantener los derechos políticos a Dilma Rousseff, minutos después de haberla destituido de la jefatura del Estado en el marco de un juicio político.



En la votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36 votaron a favor de mantenerle los derechos y 3 abstenciones, por lo que no se alcanzó los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios para aprobar este tipo de mociones.



El Senado de Brasil destituyó definitivamente del cargo a la presidenta suspendida Dilma Rousseff con 61 votos a favor y 20 en contra, de los 81 legisladores que conforman el pleno, según la transmisión televisiva del canal del Senado Federal brasileño.



Michel Temer asumirá el mandato de Brasil hasta el 1 de enero del 2019.



Conserva sus derechos



Dilma Rousseff conservará sus derechos políticos y los beneficios que la legislación le garantiza a los ex jefes de Estado tras la decisión del Senado de despojarla del mandato como presidenta de Brasil, según la sentencia leída hoy por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.

?

Además de mantener sus derechos políticos pese a su destitución,

la sentencia del Senado no la priva de los beneficios vitalicios a

que tienen derecho los jefes de Estado al dejar el cargo, como a

ocho funcionarios públicos para atender sus necesidades y a dos

vehículos oficiales.

?

Pese a que se preveía que su destitución la condenaba

automáticamente a la pérdida de los derechos políticos por un

período de ocho años, como ocurrió en 1992 cuando Fernando Collor

fue sometido a un juicio político semejante, un recurso presentado a

última hora por el Partido de los Trabajadores (PT) salvó a Rousseff

de la inhabilitación política.



Antes de la votación definitiva, Lewandowski advirtió que si

Rousseff fuera inhabilitada no podría ni siquiera ser profesora o

trabajar "en un merendero en una escuela pública", ya que la

inhabilitación comprende no sólo mandatos sino también cargos

públicos.



Ante la petición del PT, el presidente del Tribunal Supremo

aceptó realizar una primera votación para decidir si la presidente

sería destituida y una segunda para establecer si se la inhabilitaba

para "el ejercicio de cualquier función pública por el plazo de ocho

años".