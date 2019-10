Mira cómo postular a una vivienda social en Santa Cruz

Alfonso Parrado, director general de la Agencia Estatal de Vivienda, anunció este martes que hay 700 viviendas unifamiliares del programa comunidades urbanas en la ciudad de Santa Cruz listas para ser habitadas. La autoridad señaló que los proyectos están ubicados en Warnes, en ciudad Satélite, en La Guardia.



“Hacemos la convocatoria a todas las familias que no tengan viviendas y que puedan acreditar los niveles mínimos que están establecidos. El plazo del pago para estas viviendas es a 20 años y el crédito se lo gestiona a través de una entidad financiera”, informó Parrado.



Las familias que quieran adjudicarse una de estas viviendas unifamiliares deben registrarse desde las primeras horas de este miércoles en la página web de la AE Vivienda http://www.aevivienda.gob.bo y deben acceder al formulario de registro de postulantes.



“Desde las primeras horas de este miércoles y hasta las 24:00 del próximo miércoles 16 de diciembre las personas deben proporcionar toda la información con la veracidad absoluta. Las viviendas ya están concluidas solo hace falta la documentación legal”, acotó.



Requisitos

?

-No tener vivienda

-Tener carga familiar

-No haber recibido del Gobierno otro beneficio

-Acreditar un nivel de ingresos.

Para las 521 viviendas en Warnes deben acreditar un ingreso de 3.500 bolivianos; para los 36 departamentos del condominio Santa Ana, las familias deben acreditar un ingreso de 5.600 bolivianos, en La Guardia hay 121 viviendas en el complejo habitacional Dumitú, para postular a ellas deben acreditar un ingreso de 3.000 bolivianos.