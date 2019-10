Tu memoria es la mejor aliada para bajar de peso

Si quieres tener un cuerpo esbelto, es importante que sepas que no solo las dietas y las eternas horas en el gimnasio te ayudarán a mantener un peso saludable, pues estar consciente de lo que comes te ayudará a estar en forma.



Así lo confirmó el psicólogo Eric Robinson, de la Universidad de Liverpool en una entrevista con BBC Mundo donde asegura que la sensación de apetito se forma más en la mente que en el estómago.



La teoría del especialista se inspiró de un estudio con dos personas – un exmúsico y otro exbanquero– que sufren amnesia anterógrada, es decir, que son capaces de olvidar un episodio reciente en sólo 20 minutos.



Estos individuos olvidaban una conversación profunda en menos de media hora, también eran incapaces de recordar lo que habían comido. El experimento cosistió en ofrecerles un plato con un sándwich y un pastel, que comieron hasta que se sintieron llenos.



Los voluntarios sanos tendían a sentirse demasiado llenos como para seguir comiendo, mientras que los dos individuos amnésicos no podían crear un recuerdo explícito de la comida y sin él se sentían hambrientos, aunque sus estómagos estuvieran llenos.



Por lo tanto, el psicólogo recomienda comer con conciencia, recordando lo que se ingiere durante el día. Así que deja a un lado tu celular, apaga la televisión y pon atención a tu alimentación. Intenta practicar este consejo y ... ¡buen provecho!