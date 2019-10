Perfilan reducir años de militancia para Contralor

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesionará esta tarde para modificar el reglamento de elección del Contralor General del Estado, debido a que los 20 años de prohibición de la militancia política no pueden ser acreditados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se busca reducir ese requisito a 17 o 10 años.



"Lo que se busca es un consenso de las tres fuerzas políticas que hay en el Legislativo. En nuestra experiencia se puede limitar la militancia a 10 años. Es la única recomendación que se puede dar", manifestó el presidente de la comisión de Planificación del Senado, René Joaquino.



Conoce más: Cuarto intermedio en sesión para elegir Contralor



Sin embargo, el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que "vamos a modificar el requisito de 20 a 17 años de no militancia, y supongo que vamos a ampliar de una semana a diez días más el plazo para la inscripción de candidatos".



El pasado 13 de abril el Legislativo aprobó el reglamento y convocatoria para que las personas interesadas a optar al cargo de Contralor. Se estipuló 20 años como restricción a la militancia, pero los registros del TSE alcanzan solo 17 años, aspecto que motivó el cambio.



Lea también: 59 postulan a Contralor y figura magistrado Flores



Joaquino también cuestionó la postulación del magistrado Ruddy Flores, como uno de las 13 mujeres y 46 varones pugnarán por el cargo. A su juicio no es ético que estando en un cargo público, busque otro sin siquiera renunciar.



"Él no ha renunciado a su cargo, para mí, lo ideas es que un Contralor sea un buen profesional. El señor Ruddy Flores lo primero que debería hacer es renunciar a su cargo (como magistrado), no lo ha hecho, eso no lo inhabilita, pero pasa por el tema ético", aseveró en entrevista con "Cadena A".