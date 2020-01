Guabirá dice adiós con cifras históricas

Números históricos. El vicepresidente de Guabirá, Édgar Menacho, manifestó que se despiden del torneo con números que los dejan satisfechos, pero que hubieran sido mejor si es que los arbitrajes no los hubieran perjudicado. A poco de cumplir con su último partido, suman 36 puntos y están en el cuarto lugar de la tabla, arriba de Nacional Potosí (32) y Blooming (31).

“Después de más de diez años, Guabirá ha hecho la mejor campaña en este torneo, tanto de local como de visitante, si no me equivoco el año 2.000 estuvimos cerca de los números actuales”, manifestó Menacho. Además, indicó que los jueces perjudicaron, de sobremanera, para que no hubieran peleado el título hasta el final con Bolívar, campeón del Apertura.

“Yo creo que si Guabirá hubieraa tenido buenos arbitrajes, ahorita estuviéramos peleando la punta con Bolívar”, agregó el dirigente del rojo. Los pupilos de Víctor Hugo Antelo lograron 11 victorias, tres empates y cayeron en siete oportunidades. Marcaron 41 goles y recibieron 30. Ante los resultados, solo se ha anunciado que cuatro jugadores no van a seguir y que llegarán cinco.

Ante Real Potosí

Los azucareros jugarán, este miércoles, su último partido del campeonato ante Real Potosí. El compromiso se disputará en el Gilberto Parada de Montero, desde las 15:00. Retorna el capitán Gualberto Mojica, después de estar ausente en tres presentaciones.