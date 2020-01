Quieren esconder la Tierra ante probable invasión alien

Encontrar vida en otro planeta es como el Santo Grial de la exploración espacial. Sin embargo, también existe una creencia en relación a que los extraterrestres podrían querer venir a matarnos.



Dos astrónomos de la Universidad de Columbia en Nueva York tienen una curiosa propuesta, creen que la humanidad podría utilizar un láser para ocultar la Tierra de los rastreos de los extraterrestres, señala un artículo en CNN.



El profesor David Kipping y el estudiante de postgrado Alex Teachey publicaron un artículo en la revista Monthly Notices de la Real Sociedad de Astronomía en la que proponen una alternativa para que la Tierra pueda ocultarse de otras formas de vida inteligente que quizá quieran explotar nuestro planeta por sus recursos naturales.



De manera realista, si nuestros científicos están buscando civilizaciones extraterrestres por medio de disminuciones de iluminación, existe una posibilidad de que los extraterrestres estén utilizando métodos similares para encontrarnos a nosotros, dijo Kipping.



Además, noticias recientes sobre la disminución de la luz de la estrella de Tabby, lo cual hizo que algunos pensaran que la anomalía espacial era una mega estructura extraterrestre, inspiró a Kipping a proponer un método a fin de ocultar a la Tierra de civilizaciones extraterrestres avanzadas.



"Hace 10 años, se propuso que los extraterrestres podían escoger enviar una señal sobre su presencia a nosotros, no a través de ondas de radio, sino al construir mega estructuras, las cuales podrían transitar su estrella y crear tránsitos muy extraños y de aspecto artificial", le dijo a CNN.



Sin embargo, construir una mega estructura para ocultar a nuestro planeta va más a alla de la capacidad humana, así que Kipping y su colega Teachey propusieron otra idea, usar rayos láser.



Los rayos láser similares a los que fueron utilizados en el Very Large Telescope en Chile podrían ayudar a ocultar a nuestro planeta, dijeron los dos astrónomos.



"Nos dimos cuenta de que debido a que los láseres son estrechos rayos dirigidos, entonces era bastante factible producir tránsitos artificiales. Entonces tuvimos la idea de que sería posible usar un sistema de láseres de este tipo para cubrir completamente el tránsito de la Tierra", dijo Kipping.



Y esto tendría un bajo impacto energético, explicó. El sistema de láser que Kipping propone utilizó la misma cantidad de energía de 70 hogares estadounidenses en un año.



Esta idea de extraterrestres hostiles no es nueva. Científicos como Stephen Hawking han advertido en contra de que los seres humanos difundan nuestra existencia en el espacio.