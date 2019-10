Fiscalía no investigará a Villegas por nepotismo

"Eso no corresponde", sentenció el fiscal asignado a la investigación de la corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Leopoldo Ramos, en referencia a las denuncias por nepotismo y corrupción que los implicados realizaron contra Carlos Villegas.



“Se trataría de otro caso distinto, del cual no tenemos conocimiento. No hay denuncia y lo único que hemos escuchado son las acusaciones de la señora Selva Camacho. Creemos que eso no corresponde", afirmó el investigador en contacto con EL DEBER.



“¡Que lo investiguen a Carlos Villegas!”, exclamó Selva Camacho minutos antes de ser remitida a la cárcel de Palamasola, acusada de enriquecimiento ilícito con daño económico al Estado por presunta corrupción al interior de YPFB. Ratificó que la esposa del presidente de la estatal, Carlos Villegas, manejó cuantiosos recursos desde el Ministerio de Culturas, donde es jefa de gabinete.



“Que transparencia investigue al señor Villegas, a su esposa, la hermana y su sobrina, que se beneficiaron de contratos por el mantenimiento de vehículos en Santa Cruz”, denunció en contacto con EL DEBER.



Varias autoridades del Órgano Ejecutivo se encargaron de restar importancia a esas acusaciones y prefirieron dar todo el respaldo a Carlos Villegas.



El presidente en ejercicio del país, Eugenio Rojas, sostuvo que los familiares de Villegas “tienen derecho al trabajo” y expresó el “apoyo firme” del Gobierno al titular de YPFB.



En su momento el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, calificó de “intachable” a Villegas y la titular de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que “pone las manos al fuego por el funcionario”.



Mientras, el Ministro de Culturas, Pablo Groux, reveló que hace dos años firmaron un contrato con Yacimientos para acceder a recursos económicos por concepto de responsabilidad social empresarial. El acuerdo alcanzó Bs 70 mil.



“Sí, en algún momento se hizo un acuerdo con YPFB y seguramente que sí trabaja algún familiar del señor Villegas, pero eso no tiene que ver con este tipo de gestiones”, explicó a este medio la autoridad.