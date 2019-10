Salen a explicar discurso de Percy a favor de Evo

Tras el apoyo expresado por el alcalde cruceño Percy Fernández a la reelección del presidente Evo Morales, el secretario de Comunicación de la Alcaldía, Jorge Landivar, aseguró que el respaldo fue personal y pidió respeto.



"Cuando el alcalde dice: "yo deseo" o "quédese si es que puede" no es un apoyo político, es un apoyo en función de obras. El propio el alcalde ha dicho esta es una decisión personal y hay que respetarla", explicó Landivar en Unitel.



?La Alcaldía tiene una política de buenas relaciones con la Gobernación y con el Gobierno nacional, que a criterio del secretario de Comunicación, trae muchos beneficios para la ciudad.



Las palabras de Percy



“Esté tranquilo, usted es un buen presidente, un hermoso ser humano, un buen amigo de la patria. Si puede, quédese. Lo voy a decir en inglés: Don’t go, please stay here”, dijo el burgomaestre que compartió testera con el mandatario durante la inauguración de la escuela Santa Cruz de la Sierra, ubicada en el distrito cinco.