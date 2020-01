Más zonas de bloqueo y no hay negociación

Tras más de 30 horas de bloqueo carretero, por el mal estado de la capa asfáltica, en la capital Guaraya, todo está en punto cero. Marcelo Pérez, presidente del Comité Cívico, entidad que lideriza la medida, sostuvo que no hay ningún tipo de negociación con autoridades del Gobierno.



"Parece que el Gobierno no se ha enterado de la medida que estamos llevando o no le interesa", dijo el dirigente Cívico



Ante está negativa el bloqueo se masificado, sumando a nuevas comunidades rurales que están cerrando el paso hacia Beni y a su vez la cantidad de vehículos varados a ambos lados de la carretera aumentan en número perjudicando a los viajeros.

Rechazo de la medida

Suizo de Nilson Carrasco, alcalde de Ascensión de Guarayos, dijo que el bloqueo no tiene razón de ser debido a que las demandas ya han sido escuchadas.



Con relación al tema carretero, la autoridad sostuvo que ya existe un convenio con la ABC donde el Gobierno central destinará $us 250 millones para la reparación de la capa asfáltica Santa Cruz- Trinidad.



Sobre la construcción de un módulo educativo, Suizo de Nilson Carrasco sostuvo que hay un módulo sin estrenar y otro por construirse.



En cuanto a médico forense, el edil señaló que el municipio no puede pagar Bs 12.000 por mes, pues no está en condiciones.



Sobre el hospital que también figura en el pliego petitorio la autoridad remarcó que ya existe un proyecto a diseño final y que será financiado por una ONG.



Por último, en el tema de que los alimentos para la merienda escolar de Nilson subrayó que es un tema que no les corresponde, sino que es responsabilidad del gobierno departamental.

A su vez, los transportistas de San Julián reclaman la construcción de la doble vía Santa Cruz - San Ramón; también piden que la ABC el mantenimiento de la carretera, la habilitación del surtidor de gas virtual que fue entregado en septiembre y no funciona, como así la entrega correcta de las tarjetas de operaciones.