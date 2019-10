Récord presidencial, visitar cinco regiones en un solo día

En su informe de ayer, el presidente Evo Morales reveló que realizó 4.625 viajes en 10 años de Gobierno, lo que en promedio confirma que en todo ese tiempo salió de la sede de Gobierno al menos una vez por día, contando fines de semana.



Por día, según Morales, está en “tres o cuatro municipios. Mi máximo récord, cinco departamentos en un solo día. Quiero decirles, hermanas y hermanos, solo me falta visitar tres municipios del departamento de La Paz, aunque me dicen a cinco, pero a dos he llegado en la campaña, como diputado, como trompetista inclusive”, aseveró.



Contó que pidió la cuenta para saber el total de viajes que hizo como jefe de Estado y según el reporte que le dieron, hizo 4.625 viajes a diferentes zonas del país. De ese total, por ejemplo, 309 veces llegó a Beni; 350 a Chuquisaca; 1.400 a Cochabamba.



Sin embargo, recalcó que “los compañeros yungueños no hacen valer esas visitas, así que pronto estaremos, cumpliremos este año”, acotó.

Además, complementó que realizó 178 viajes a países de los cinco continentes para participar de eventos internacionales, sostener reuniones bilaterales, atraer inversiones y difundir la demanda marítima boliviana.



La agencia ABI cita que en noviembre de 2015 Morales realizó la gira al exterior más larga de su gestión, al visitar Alemania, Irlanda, Italia, Austria, Rusia y China, con el propósito de garantizar recursos para ejecutar la Agenda Patriótica y el Plan Nacional de Desarrollo.



Las críticas

No se dejaron esperar las críticas. “Evo Morales reveló en su mensaje que en los 3.560 días de presidente hizo un total de 4.700 viajes. No dijo cuándo gobernó”, declaró el analista tarijeño Humberto Vacaflor.



En la misma línea, el senador opositor Arturo Murillo comentó que “si realizó un viaje al día, la pregunta es cuándo trabaja si para volando. Creo que es importante que viaje menos y trabaje más para que no nos encontremos con los fondos indígenas”.



Manifestó que un militar ligado a la seguridad presidencial le había pasado el dato de que Morales voló más de 10 mil horas en el tiempo que lleva en el Gobierno.



“Es totalmente negativo porque le cuesta demasiados recursos económicos al país. No olvidemos que el Falcon que utiliza es uno de los aviones más caros en horas de vuelo en el mundo, mil dólares la hora, mucho dinero y pocos resultados. Si viajó por hacer gestión o solamente para jugar fútbol”, dijo