Abren convocatoria al premio de periodismo Gabriel García Márquez

El Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que reconoce cada año lo mejor del oficio en lengua española y portuguesa, abrió este jueves su cuarta convocatoria, que se cerrará el 11 de mayo.



La Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), organizadora del concurso, explicó en un comunicado que podrán postularse los periodistas o equipos de periodistas con trabajos que hayan sido publicados por primera vez entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2016.



"El objetivo es consolidar este premio como el premio de periodismo más importante del mundo, por sus características, por sus procesos, por su festival", dijo en Bogotá el director general de la FNPI, Jaime Abello Banfi, en la presentación de la cuarta edición del premio.



Como en anteriores ediciones, la entrega de los galardones se hará durante el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, que se celebra en Medellín entre septiembre y octubre



"El premio es un tesoro porque no se trata de escoger a alguien y decir este es el mejor, sino de entender por qué ciertos modelos, ciertos referentes son los mejores y que eso sirva de factor de inspiración para todos", agregó Abello.



Los aspirantes pueden inscribirse en la página web premioggm.org, donde se encuentran las bases que regulan el concurso y las instrucciones para enviar los trabajos.