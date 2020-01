Oposición venezolana ve que Evo es 'aprovechado'

La dirección nacional de Voluntad Popular (VP) protestó ayer a la embajada de Bolivia en Caracas, Venezuela, para rechazar los gastos hechos por el Gobierno de Nicolás Maduro para la realización de la Cumbre de Países No Alineados (Mnoal).



"Nos encontramos en la embajada de Bolivia porque es una de las representaciones que se encuentra en esta cumbre del hambre. Le decimos al mundo que es un circo lo que se están montando en el país; porque nuestro pueblo está pasando hambre y sin medicinas", dijo el coordinador nacional del Movimiento Internacional, Manuel Avendaño.



La diputada Gaby Arellano sostuvo que "es una cumbre de dictadores y ladrones, y uno de los principales chulos (persona que se aprovecha del dinero ajeno) es el presidente de Bolivia", de acuerdo al reporte de "El Nacional".



"Desde la embajada de Bolivia, le enviamos un mensaje de apoyo al pueblo de Margarita, que lo intentaron silenciar y ni el palo de agua pudo silenciar las ollas que sonaron en la isla. Al régimen esas ollas solo le sirven para montárselas a la dirigencia de Voluntad Popular, pues le decimos a los dictadores que su pueblo ha sido manso al soportar esas tiranías y, en cambio, el pueblo de Venezuela es irreverente", exclamó la opositora.



La XVII Cumbre de Países no Alineados se realiza en la Isla Margarita de Venezuela del 13 al 18 de septiembre y es presidida por la canciller, Delcy Rodrígue. Se prevé que el presidente Evo Morales participe Del evento durante el fin de semana.



"Es un descaro lo que está pasando en Venezuela, mientras el régimen está gastando 150 millones de dólares en una cumbre de perdedores y tiranos nuestro pueblo está pasando hambre (...) Le decimos al mundo que es un circo lo que se están montando en el país; porque nuestro pueblo está pasando hambre y sin medicinas", agregó Avendaño.